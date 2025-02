Gemeinsam versetzen Velos IoT und IDEMIA Secure Transactions Unternehmen in die Lage, weltweit sichere, skalierbare IoT-Konnektivität bereitzustellen.

Velos IoT, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Konnektivitätslösungen, kündigt eine strategische Partnerschaft mit IDEMIA Secure Transactions an, einen Marktführer im Bereich Konnektivitätsdienste, um die globale IoT-Konnektivität durch fortschrittliche integrierte SIM-Technologie zu verbessern. Durch diese Kooperation werden das innovative eSIM und die Abonnementverwaltungslösung von IDEMIA in ULTIMATeSIM von Velos IoT integriert, um auf die zunehmenden Sicherheitsanforderungen von IoT-Bereitstellungen für Unternehmen zu reagieren.

Mit dem verbesserten ULTIMATeSIM können Unternehmen die IoT-Konnektivität auf sichere Art und Weise für mehrere Netzwerke weltweit verwalten und die schnelle Expansion vernetzter Geräte unterstützen. Durch diese Partnerschaft wird Velos IoT in den nächsten Jahren Millionen neuer sicherer Verbindungen ermöglichen. Indem Velos IoT die fortschrittliche Konnektivitätstechnologie von IDEMIA Secure Transactions integriert, verstärkt das Unternehmen den Schutz vor unbefugtem Zugriff und Cyberbedrohungen. Im Rahmen der Kooperation werden robuste Verschlüsselung und sichere Authentifizierungsmaßnahmen integriert, die dafür sorgen, dass Unternehmen ohne Bedenken IoT-Lösungen bereitstellen können, ohne Kompromittierung der Sicherheit und mit nahtloser globaler Konnektivität.

"Sicherheit hat schon immer im Mittelpunkt der Lösungen von Velos IoT gestanden, und die Partnerschaft mit IDEMIA verstärkt unseren kontinuierlichen Einsatz für die Bereitstellung nahtloser, sicherer und skalierbarer IoT-Konnektivität für unsere Kunden", sagte Colin Chew, CEO von Velos IoT. "Sicherheit bleibt gemäß GSMA Intelligence auch weiterhin eine der größten Herausforderungen im Bereich IoT. Unternehmen benötigen stärkere Sicherheitsmaßnahmen gegen sich weiterentwickelnde Cyberbedrohungen. Diese Kooperation sorgt dafür, dass sich Unternehmen auf eine robuste, flexible globale Konnektivitätslösung mit branchenführender Sicherheit verlassen können. Gemeinsam werden wir die IoT-Bereitstellung vereinfachen und Unternehmen in die Lage versetzen, ohne Bedenken zu skalieren, in dem Wissen, dass ihre Geräte mit der fortschrittlichen eSIM-Technologie von IDEMIA jahrelang geschützt sein werden."

Gemäß GSMA Intelligence wird es bis zum Jahr 2030 mehr als 38,5 Milliarden IoT-Verbindungen geben. Es wird angenommen, dass allein die lizenzierten IoT-Mobilfunkverbindungen weltweit auf 5,8 Milliarden ansteigen werden, wobei Unternehmensanwendungen mehr als 60 des Marktes ausmachen werden.

Hauptfunktionen von UltimateSIM

Fortschrittlicher kryptographischer Schutz und sichere Authentifizierung

Over-the-Air-Bereitstellungsfunktionen

Unterstützung für mehrere Netzwerke mit verschlüsselter Profilverwaltung

Dynamische Profilverwaltung

Geräte- und Netzwerküberwachung

"Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Velos IoT sichere, flexible und zukunftssichere Konnektivität für Unternehmen weltweit bereitzustellen", sagte Fabien Jautard, EVP Connectivity Services, bei IDEMIA Secure Transactions. "Durch die Integration unserer eUICC-Technologie in ULTIMATeSIM von Velos IoT und die Bereitstellung der Abonnementverwaltungsplattform ermöglichen wir eine nahtlose Remote-Bereitstellung, verbesserte Sicherheit und globale Skalierbarkeit. Durch diese Kooperation wird sichergestellt, dass Unternehmen ihre IoT-Bereitstellungen ohne betriebliche Komplexität über mehrere Netzwerke hinweg effizient verwalten können, was unseren gemeinsamen Einsatz für die Innovation des IoT-Ökosystems untermauert."

Entsprechend Berichten von GSMA wird erwartet, dass das industrielle IoT bis 2030 eine jährliche Wachstumsrate von 20 verzeichnen wird. Das gestärkte Sicherheitsframework und die netzwerkübergreifenden Funktionen von ULTIMATeSIM sorgen in diesem Rahmen für eine sichere Skalierung in Unternehmen. Von der Lösung profitieren Branchen wie intelligente Verbrauchsmessung, industrielles IoT und Telematik, in denen eine sichere globale Konnektivität von entscheidender Bedeutung ist.

Über Velos IoT

Velos IoT ist ein führender globaler Anbieter von IoT-Konnektivitätslösungen, der Unternehmen weltweit sichere, skalierbare und flexible Konnektivität liefert. Mit mehr als 17 Millionen vernetzten Geräten, Zugang zu über 700 Netzwerken in mehr als 200 Ländern und Regionen und einer robusten IoT-Lösungssuite ermöglicht es Velos IoT Unternehmen, IoT nach Maß breitzustellen und zu verwalten. Unser Hauptprodukt, ULTIMATeSIM, sorgt für eine nahtlose globale Konnektivität mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen und Kapazitäten für mehrere Netzwerke, von denen das breitere IoT-Ökosystem profitiert, darunter intelligente Verbrauchsmessung, industrielles IoT, Telematik, Asset-Tracking und entstehende vernetzte Technologien weltweit.

Besuchen Sie www.velosiot.com, um zu erfahren wie ULTIMATeSIM eine nahtlose und sichere globale IoT-Konnektivität ermöglicht.

