San Jose, Kalifornien, und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Als führende Pure-Play Digital Adoption Platform (DAP) verzeichnete das Unternehmen 2024 ein signifikantes WachstumWhatfix, der weltweit führende Anbieter von Digital Adoption Platforms (DAP), stellte heute ScreenSense vor, eine innovative KI-Technologie, die die nächste Generation seiner Produktsuite - DAP, Mirror und Product Analytics - vorantreibt. ScreenSense basiert auf einem Computernutzungsmodell, das darauf trainiert ist, grafische Benutzeroberflächen (GUIs) wie Menschen zu verstehen und mit ihnen zu interagieren. ScreenSense nutzt das Wissen von Unternehmen, um digitale Arbeitsabläufe zu verbessern und Aufgaben effizienter und intuitiver zu gestalten.ScreenSense nutzt patentierte Algorithmen, um digitale Erlebnisse der nächsten Generation zu schaffen, die für den Endbenutzer intuitiver sind und sich mit dem technologischen Wandel weiterentwickeln. Zu den Funktionen gehören eine fortschrittliche Element- und Kontexterkennung, präzise Segmentierung, Verhaltensintelligenz und die Generierung von Schlussfolgerungen."Das Herzstück des Userization-Ansatzes ist ScreenSense, eine Suite patentierter Technologien der nächsten Generation, die den Whatfix-Produkten zugrunde liegt, um Unternehmen bei der Beschleunigung der digitalen Akzeptanz, der Verbesserung der Benutzererfahrung und der Erzielung eines maximalen ROI aus ihren Transformationsbemühungen zu unterstützen", sagte Sharath Hari N, Vice President der Everest Group."ScreenSense ist das Herzstück unserer KI-gesteuerten Digital-Adoption-Strategie. Es nutzt unsere patentierten Innovationen, um die Einführung von Unternehmenstechnologien zu vereinfachen", so Khadim Batti, CEO und Mitbegründer von Whatfix. "Da KI die Art und Weise verändert, wie Nutzer und Unternehmen mit Software interagieren, ermöglicht ScreenSense Whatfix, die digitale Transformation intuitiver, skalierbarer und effektiver zu gestalten und Unternehmen dabei zu helfen, die Produktivität und den ROI ihrer Technologieinvestitionen zu steigern."Gina Smith, Ph.D., Research Director bei IDC, sagte: "Die Integration von agentenbasierter KI erweitert die DAP-Fähigkeiten... Wenn sie durchdacht eingesetzt werden, können DAPs die Einführung von KI beschleunigen und sicherstellen, dass Unternehmen den vollen Wert ihrer Software-Investitionen erzielen können."Herausragende Leistungen von Whatfix 2024:Ein Jahr der Meilensteine und des Wachstums Das Jahr 2024 war von bedeutenden Meilensteinen geprägt, die die unübertroffene Innovationskraft von Whatfix und das Vertrauen seiner Kunden unterstreichen.- 38 % Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr, mit einer 150%igen EBITDA-Verbesserung seit 2022, was die starke Marktnachfrage und finanzielle Disziplin widerspiegelt.- 12 neue Fortune 500-Kunden aus Branchen wie BFSI, Fertigung, Einzelhandel und Technologie.- 111 % Nettoumsatzbindung (NRR) für Unternehmen, was für eine tiefere Integration und das Vertrauen der Kunden spricht.Morten Rye Christensen, Vice President, Infrastructure & Operations, Semler Gruppen, erklärte: "Whatfix hat entscheidend dazu beigetragen, die Benutzerakzeptanz, das Engagement und die Produktivität auf unseren Plattformen zu verbessern. Ihre KI-gesteuerten Lösungen und ihr nutzerzentriertes Design haben ein nahtloses Erlebnis für unsere Nutzer geschaffen. Unsere Zusammenarbeit mit Whatfix macht digitale Tools für jeden zugänglich und intuitiv. Wir verändern die Art und Weise, wie unsere Teams und Kunden mit Technologie umgehen. Anstatt uns mit komplexen Systemen herumzuschlagen, legen wir den Schwerpunkt auf die Befähigung und Akzeptanz, um schnellere und reibungslosere Prozesse zu ermöglichen, bei denen jeder einsteigen, lernen und mühelos mehr erreichen kann."Er fügte hinzu: "Die neuen KI-Funktionen bieten intelligente, kontextabhängige Unterstützung, die Arbeitsabläufe weiter vereinfacht und digitale Erlebnisse noch ansprechender macht. Wir sind davon überzeugt, dass jeder davon profitiert, wenn die Technologie ebenso einfach und intuitiv wie leistungsstark ist - und das ist genau das, was unsere Partnerschaft mit Whatfix bewirkt. Der innovative Ansatz von Whatfix und sein Engagement für die Benutzerfreundlichkeit haben das Unternehmen zu einem unschätzbaren Partner für uns gemacht."Innovation vorantreiben & Führungsposition ausbauenIm Jahr 2024 erweiterte Whatfix seine Ressourcen. Es wurden neue KI-gestützte Funktionen, DAP auf OS und Mobile SDK 2.0 eingeführt, die den Geschäftserfolg und die Effizienz weiter steigern.- Neue Whatfix KI-Fähigkeiten: Whatfix hat neue KI-gesteuerte Funktionen für DAP, Mirror und Product Analytics eingeführt. "Ask Whatfix AI" - eine GenAI-gesteuerte Konversationsanalyse-Schnittstelle, die es Geschäftsanwendern und privaten Analysten ermöglicht, über eine einfache Chat-Schnittstelle Einblicke in Interaktion und Nutzung zu erhalten. Die KI-gestützte Stimmungsanalyse liefert Nutzern schnellere und besser umsetzbare Erkenntnisse aus Umfragen zum Nutzerfeedback - eine bestehende DAP-Funktion.- Whatfix for AI-Adoption: Whatfix investiert stark in Fähigkeiten, die es seinen Kunden ermöglichen, ihre KI-Einführung zu verbessern. Es versetzt Kunden in die Lage, das Bewusstsein für KI-Co-Piloten zu schärfen und Benutzer über die besten Praktiken zur Einführung von KI-Co-Piloten in Unternehmen zu informieren. Indem die IT-Verantwortlichen die Nutzung des Co-Piloten nachverfolgen, Herausforderungen bei der Einführung identifizieren und die KI-Implementierung und -Rollout-Pläne optimieren können, wird sichergestellt, dass Unternehmen den ROI ihrer KI-Investitionen beschleunigen können.- DAP on OS: DAP auf OS wurde als Desktop-Begleiter eingeführt und optimiert die Mitarbeiterkommunikation mit Desktop-Warnungen, vereinfacht das Lernen über Anwendungen hinweg und gewährleistet einen schnellen Zugriff auf Informationen für eine nahtlose Produktivität in Unternehmen.- Mirror: Im Jahr 2024 gewann Mirror eine starke Marktattraktivität, da viele der bestehenden und neuen Kunden von Whatfix - darunter mehrere Fortune-500-Unternehmen aus den Bereichen BFSI, Fertigung, Einzelhandel und Technologie- Mirror als ihre bevorzugte Anwendungssimulationsumgebung wählten.- Product Analytics: Whatfix wurde von Gartner als repräsentativer Anbieter für Produktanalysen ausgezeichnet. Als erste Wahl für Unternehmensanalysen waren 25 % der neuen Kunden Global 2000-Unternehmen. Zu den neuen Funktionen des Produkts gehört das Adoption Health Dashboard, mit dem CIOs und Teams für digitale Transformation einen umfassenden Überblick über die Akzeptanz und Nutzung ihres Tech-Stacks gewinnen können.- DAP on Mobile: Mit der Einführung von Mobile SDK 2.0 ermöglicht Whatfix DAP Mobile Kunden, Probleme schneller zu lösen und außergewöhnliche In-App-Erlebnisse zu liefern, während gleichzeitig die Abhängigkeit von Entwicklungsteams für kleinere Updates reduziert wird. Whatfix hat außerdem sein 6. Patent für "Inspect Element Framework For Building Mobile DAP Content" vom US-Patentamt erhalten.Festigung der Kategorieführerschaft im Bereich Digital AdoptionIm Jahr 2024 festigte Whatfix seine Kategorieführerschaft mit Top-Branchenauszeichnungen für KI-gesteuerte Innovation, Unternehmenserfolg und Nachhaltigkeit:- ISG Paragon Awards: Gewinner des Innovation Award von Sophos.- Gartners Voice of the Customer: Der einzige "Customer's Choice"-Anbieter bei DAP.- Forrester Wave (Q4 2024): Führend in den Bereichen KI/ML, Analytik und Produktarchitektur mit der höchsten Bewertung in der Kategorie "Strategy".- IDC MarketScape: Worldwide DAP 2024: Führend, anerkannt für Mobile, Desktop-Adoption, KI-Innovation und Personalisierung.- Everest Group: Leader & Star Performer für das fünfte Jahr in Folge.- Deloitte Fast 500: Vier Jahre in Folge bestplatzierte DAP.- EcoVadis: Bronzemedaille und damit eine Platzierung unter den 35 % der weltweit besten Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit.Whatfix erhielt außerdem letzte Woche die G2 Best Software Awards 2025 als bestes Softwareunternehmen in Indien und wurde erneut als Leader in Gartners Voice of the Customer 2025 für DAP anerkannt.Whatfix definiert weiterhin die Zukunft der digitalen Nutzung und setzt den Branchenstandard für KI-gestützte Transformation. Das Unternehmen baut mit seiner Whatfix University eine starke DAP-Gemeinschaft auf, die bisher über 5.500 Fachleute zertifiziert hat und die Führungskräfte von morgen ausbildet.Ausbau der Partnerschaften und der Branchenreichweite Whatfix stärkte sein globales Ökosystem durch die Aufnahme von 11 neuen Partnern, darunter Temenos, Deloitte (Indien), Capgemini und Indra Consulting Philippines, und erweiterte sein Netzwerk auf über 125 Partner in wichtigen Branchen. Strategische Kooperationen mit GSI wie Deloitte, Wipro und LTIMindtree sowie mit regionalen Partnern wie BIP, Genpact und NNIT haben die Position des Unternehmens als zuverlässiger Partner weiter gestärkt.Whatfix beschleunigt die globale Expansion, den Branchenfokus und die Integration von GenAI im Jahr 2025Mit einer 125-Millionen-Dollar-Finanzierung in der Serie E baut Whatfix seine Führungsposition in Nordamerika, Europa und APAC aus und expandiert gleichzeitig in wachstumsstarke Märkte im Nahen Osten und Südostasien. Das Unternehmen baut seine Präsenz in den Bereichen Versicherungen, Pharma & Biowissenschaften sowie Banken und Finanzdienstleistungen aus und drängt strategisch in den öffentlichen Sektor. Mit dem Fokus auf Marktexpansion und Rentabilität treibt Whatfix organisches Wachstum und strategische Akquisitionen voran und fördert "Userization" mit GenAI-gestützten Innovationen zur Verbesserung der Nutzererfahrung und Steigerung der Produktivität.Informationen zu Whatfix Whatfix treibt die Benutzerfreundlichkeit von Anwendungstechnologien voran, indem es Unternehmen in die Lage versetzt, den ROI digitaler Investitionen über den gesamten Anwendungslebenszyklus hinweg zu maximieren. Die von GenAI betriebene Whatfix-Produktsuite umfasst eine digitale Adoptionsplattform, simulierte Anwendungsumgebungen für praktische Schulungen und No-Code-Anwendungsanalysen. Whatfix ermöglicht es Unternehmen, die Benutzerproduktivität zu steigern, die Einhaltung von Prozessen zu gewährleisten und die Benutzerfreundlichkeit von internen und kundenorientierten Anwendungen zu verbessern. Mit sieben Niederlassungen in den USA, Indien, Großbritannien, Deutschland, Singapur und Australien unterstützt Whatfix über 700 Unternehmen, darunter über 80 Fortune-500-Unternehmen wie Shell, Microsoft, Schneider Electric und UPS Supply Chain Solutions. Unterstützt von Investoren wie Warburg Pincus, Softbank Vision Fund 2, Dragoneer, Peak XV Partners, Eight Roads und Cisco Investments, klickt die Software bei Whatfix. 