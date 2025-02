Umfassende Berichte innerhalb von Minuten für unternehmenskritische Zwecke für Branchen wie Finanzen, Gesundheit und Research

You.com, ein Pionier in KI-unterstützten Recherchen und Entwickler einer auf KI beruhenden Engine für Unternehmen, hat heute einen Advanced Research Insights Agent (ARI) vorgestellt, der die Consulting-Branche mit ihrem Umsatz von $250 Milliarden transformieren könnte. ARI erstellt zu geringen Kosten und in nur fünf Minuten genaue, umfassende und professionelle Research-Berichte, die bisher tausende von Dollars gekostet haben und Wochen an Arbeit in Anspruch nahmen. Dies ist auf einen technischen Durchbruch zurückzuführen, wodurch ARI mehr als 400 Quellen gleichzeitig verarbeiten und analysieren kann und diese Zahl wird sich dank weiterer technischer Fortschritte noch erhöhen. Verifizierte Zitationen und Analysen werden im Vergleich zu derzeitigen Lösungen drei Mal schneller geliefert.

ARI stellt für die Fähigkeiten von Large Language Models einen deutlichen Fortschritt dar, besonders im Hinblick auf die Verarbeitung von mehreren Datenströmen und die Genauigkeit. Anders als gängige KI-Research-Tools, die 30-40 Quellen verarbeiten können, bietet die Architektur von ARI Kapazität für hunderte von Quellen mit privaten und öffentlichen Daten. Darüber hinaus werden diese nicht nur extrahiert und analysiert, sondern auch in Grafiken, Diagrammen und Tabellen übersichtlich visualisiert.

ARI wurde für Recherche-intensive Branchen erstellt. Der Agent kann nicht nur professionelle Recherchen auf dem Niveau eines erfahrenen Management Consultants durchführen, sondern er ist auch nutzerfreundlich und kann deshalb von jedem Wissensarbeiter in jeder beliebigen Branche als persönlicher Assistent für die Recherche genutzt werden.

"ARI vereint Menge, Schnelligkeit und Genauigkeit und bietet sehr fortschrittliche, auf KI basierende Recherche-Funktionen," sagte Bryan McCann, Mitgründer und CTO von You.com. "ARI's Durchbruch ist bedingt durch die Fähigkeit, Kontext zu verstehen und gleichzeitig hunderte von Quellen zu verarbeiten. Durch die Kombination mit logischer Schlussfolgerung und dank langwieriger Tests kann ARI bei der Recherche verbundene Fachgebiete erkennen und diese in die Analyse einbinden."

Dies sind die wichtigsten Fähigkeiten von ARI:

Analyse von hunderten Quellen gleichzeitig

Logisches Chain-of-Thought-System, das Recherche-Parameter auf Basis von gefundenen Daten erstellt

Verifizierung in Echtzeit und damit Bewertung von Quellen für jeden Datenpunkt

Interaktive Visualisierung mit automatischer Erstellung von Abbildungen

Integration von Unternehmensdaten und dadurch gleichzeitige Analyse von öffentlichen und privaten Datenquellen

Bei zeitigen Tests in den Branchen Consulting, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Medien hat ARI seine Flexibilität und seine Bedeutung für hochgradig regulierte Branchen unter Beweis gestellt, wo eine umfassende Verifizierung von Quellen besonders wichtig ist. Dank dieser Fähigkeiten werden Anwendungsfälle ermöglicht, die vorher mit traditionellen Recherchemethoden unmöglich waren:

Consulting : Simultane Analyse von Marktberichten, den Finanzergebnissen von Mitbewerbern, Patenten und Social Sentiment-Daten in Stunden anstatt Wochen

: Simultane Analyse von Marktberichten, den Finanzergebnissen von Mitbewerbern, Patenten und Social Sentiment-Daten in Stunden anstatt Wochen Finanzdienstleistungen : Integration von Calls in Echtzeit, SEC-Einreichungen, Marktdaten und Sentiment über Neuigkeiten in mehreren Sektoren als Grundlage für Investmententscheidungen

: Integration von Calls in Echtzeit, SEC-Einreichungen, Marktdaten und Sentiment über Neuigkeiten in mehreren Sektoren als Grundlage für Investmententscheidungen Gesundheitswesen : Schnelle Synthese von klinischen Versuchen, medizinischen Fachzeitschriften, Behandlungsrichtlinien und Patientendaten, um auf empirischen Daten beruhende Behandlungsentscheidungen zu treffen

: Schnelle Synthese von klinischen Versuchen, medizinischen Fachzeitschriften, Behandlungsrichtlinien und Patientendaten, um auf empirischen Daten beruhende Behandlungsentscheidungen zu treffen Medien: Umfassende Analyse von Zielgruppendaten, Trendthemen, Beobachtung der Wettbewerber und Berichtsmerkmalen, um einzigartige Stories zu entdecken und aufkommende Narrative in mehreren Märkten vorherzusagen

"Durch unsere zeitige Zusammenarbeit mit You.com haben wir ARI's Potenzial zur Transformation der Recherche erkannt. Die dafür benötigte Zeit hat sich von einigen Tagen auf nur wenige Stunden reduziert. Die Genauigkeit sowohl der deutschen als auch englischen Inhalte war bemerkenswert," sagte Dr. Dennis Ballwieser, Managing Director und Editor beim Wort Bild Verlag, dem führenden deutschen Verleger im Gesundheitswesen.

Ballwieser fügte hinzu: "Am aufregendsten finde ich den Zugang für alle zu professioneller Recherche. Traditionell waren spezialisierte Berichte über den Medizinmarkt für viele Organisationen nicht zugänglich und es dauerte Wochen, sie zu erstellen. Da ARI hunderte von verifizierten Quellen gleichzeitig analysieren kann und dabei genau bleibt, können wir nun Organisationen jeder Größe zu einem geringen Anteil der vorherigen Kosten professionelle Berichte bieten. Indem wir die Schnelligkeit von ARI mit unseren Erfahrungen als Verleger kombinieren, schaffen wir eine neue Kategorie von stark personalisierter Recherche im Gesundheitswesen."

"APCO hat sein AI Communications Laboratory 2018 eröffnet, wobei wir die tech-getriebene Transformation unseres Consultinggebiets vorhersahen, die nun voll eingesetzt hat. Unter anderem werden in dem Lab die Qualität und die Auswirkungen von neuen Lösungen evaluiert, die große Tech-Unternehmen mit hoher Geschwindigkeit entwickeln. Unserer Meinung nach ist ARI ein großer Fortschritt im Qualitätsniveau und in der Anpassung an die Bedürfnisse der Kunden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit You.com. Wir werden erforschen, wie sich ARI in unsere preisgekrönte Plattform Margy AI integrieren lässt," sagte Philip Fraser, Chief Information Officer bei APCO Worldwide.

ARI ist der erste von mehreren geplanten spezialisierten Agenten, die You.com entwickelt. Nutzer haben seit Herbst 2024 bereits mehr als 50.000 benutzerdefinierte Agenten erstellt.

"Wenn jeder Mitarbeiter sofort Zugriff auf umfassende, validierte Daten hat, wofür vorher mehrere Consultant-Teams und viele Wochen notwendig waren, wird dies die Schnelligkeit und die Qualität von geschäftlichen Entscheidungen verändern," sagte Richard Socher, Mitgründer und CEO von You.com. "ARI signalisiert einen Wandel in der Arbeitsweise von Organisationen weg von periodischen, teuren Rechercheprojekten hin zu fortlaufender, strategischer Intelligenz in Echtzeit, die im gesamten Unternehmen verfügbar ist."

ARI ist nun als Vorschau für Unternehmen im You.com Labs verfügbar. Dort können neue KI-Lösungen für Unternehmen ausprobiert werden. Hier können Sie sich registrieren: you.com/ari.

Über You.com

You.com ist ein Pionier in der KI-unterstützten Suche. You.com KI-Agenten maximieren die Produktivität von Wissensarbeitern durch schnelle und genaue Recherche und Analyse, komplexe Problemlösung, Erstellung von Content und mehr. Die Suite des Unternehmens von APIs und End-to-End-Lösungen steigern den Umsatz, indem sie die Grundlage für KI-Agenten legen. Diu KI-Forscher Richard Socher und Bryan McCann haben you.com gegründet und haben $99 Millionen von Marc Benioff's Time Ventures, Salesforce Ventures, NVIDIA, SBVA, Georgian Ventures, Radical Ventures, Day One Ventures, Breyer Capital, Norwest Venture Partners, DuckDuckGo und sonstigen erhoben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

