Die Aktie der Deutschen Bank verzeichnete am Donnerstagvormittag deutliche Verluste im XETRA-Handel. Das Wertpapier gab um 1,7 Prozent nach und notierte bei 20,55 Euro, nachdem es zeitweise sogar bis auf 20,44 Euro gefallen war. Der Handelstag begann bereits mit einem Abwärtstrend, als die Aktie bei 20,50 Euro in den XETRA-Handel startete. Bis zum späten Vormittag wurden bereits über 376.000 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt. Diese Entwicklung steht im Kontrast zu dem erst kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch von 20,90 Euro, das die Aktie am 26. Februar 2025 markierte. Der aktuelle Kursverlust folgt einem bemerkenswerten Aufwärtstrend seit Anfang August des Vorjahres. Vom 52-Wochen-Tief bei 12,27 Euro, das am 6. August 2024 erreicht wurde, hat sich die Aktie mittlerweile um mehr als 40 Prozent erholt. Für Aktionäre der Deutschen Bank ist eine Erhöhung der Dividende in Sicht: Während im Jahr 2023 noch 0,450 Euro je Aktie ausgeschüttet wurden, rechnen Analysten für das laufende Jahr mit einer Ausschüttung von 0,679 Euro je Anteilsschein.

Analysten bleiben trotz Quartalszahlen optimistisch

Die jüngsten Quartalszahlen der Deutschen Bank zeigen ein differenziertes Bild. Im vierten Quartal 2024 erzielte das Finanzinstitut einen Gewinn von 0,05 Euro je Aktie, was einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 0,65 Euro darstellt. Parallel dazu sank der Umsatz um 54,10 Prozent auf 7,22 Milliarden Euro, verglichen mit 15,74 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Trotz dieser Entwicklung bleiben Marktexperten für die Zukunft optimistisch. Im Durchschnitt setzen Analysten ein Kursziel von 21,19 Euro für die Deutsche Bank-Aktie an und prognostizieren für das Gesamtjahr 2025 einen Gewinn von 2,80 Euro je Aktie. Die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 werden voraussichtlich am 29. April 2025 präsentiert und könnten neue Impulse für den Aktienkurs liefern. Der gegenwärtige Kursrückgang wird von Marktbeobachtern auch im Kontext der allgemeinen Marktentwicklung gesehen, wobei der DAX im Vergleich geringere Verluste verzeichnete.

