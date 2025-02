Solana könnte mit L2 Solaxy Ethereums L2-Ökosystem mit 55 Mrd. USD übertreffen

Die Solana-Blockchain entwickelt sich im Wettbewerb um die Marktführung hervorragend, was nun noch einmal durch die neue Layer-2 Solaxy besiegelt wird. Daher konnte sie mit ihrem Fundraising mittlerweile schon über 23,80 Mio. USD für die Entwicklung der fortschrittlichen Skalierungslösung einnehmen.

Ethereum hat den TVS (Total Value Secured) für sein Ökosystem mithilfe der Layer-2s zeitweise auf 55 Mrd. USD gebracht. Bald könnte Solana mit der fortschrittlichen Chain diesen Erfolg mithilfe der ersten Skalierungslösung Solaxy imitieren.

Denn das einzigartige Angebot der Layer-2 soll die Lösung für die anhaltenden Netzwerküberleistungsprobleme sein. Frühe Investoren können sich dafür über den Vorverkauf besonders gute Einstiegsbedingungen sichern.

Die aktuelle Finanzierungsphase von Solaxy ermöglicht noch immer einen Kauf für 0,001648 USD pro Coin. Mit dem Abschluss jeder Etappe steigt dieser, sodass die ersten Investoren die höchsten Buchgewinne erzielen.

Solana könnte durch seine Layer-2 Solaxy einen vergleichbaren Wachstumsschub wie Ethereum verzeichnen

Im Dezember haben die Layer-2s auf Ethereum einen TVS in Höhe von bis zu 55 Mrd. USD erreicht. Zu einige der größten Anbieter gehören dabei unter anderem Arbitrum, Base und OP Mainnet.

Zuletzt kam es jedoch zu einem Rückgang des TVS von 36 % auf 35 Mrd. USD. Dennoch ist das Ethereum-Ökosystem weiterhin besonders groß und konnte die Skalierbarkeit zusätzlich verbessern. So wurden die Gebühren reduziert und die Geschwindigkeit erhöht. Gleichzeitig wurde darauf geachtet, dass die Sicherheit und Dezentralisierung erhalten bleiben.

All dies trug zum Wachstum der Blockchain bei. So sind die User Operations Per Second (UOPS) auf 229,23 gestiegen, mit einem Skalierungsfaktor von 16,37. Daher konnte laut L2 Beat im Vergleich zur Basisschicht eine deutliche Verbesserung der Transaktionsverarbeitungskapazität erreicht werden.

Layer-2-Ökosystem von Ethereum | Quelle: L2 Beat

Die Skalierungslösungen haben ein Anteil der Netzwerkaktivität auf die neuen Chains geleitet, was zu einer Verringerung der Belastung und Gebühren von Ethereum geführt hat, das insbesondere während des DeFi- und NFT-Booms nach dem Jahr 2020 eine große Belastung erlebte.

Ethereum-Transaktionsgebühren | Quelle: Growthepie

Künftig ist davon auszugehen, dass die Bedeutung der Layer-2s sogar noch einmal zunehmen wird. So erwarten die Analysten des Investmentunternehmens VanEck, dass die Skalierungslösungen bis zum Jahr 2030 auf eine Marktgröße in Höhe von 1 Bil. USD kommen werden.

Neben Ethereum machen aber auch noch andere Blockchains Fortschritte im Bereich der Skalierung. Zwar ist Ethereum weiterhin der Marktführer, jedoch hat sich Solana vor allem im Bereich der Memecoins stärker etabliert. Aber auch darüber hinaus nimmt die Bedeutung zu.

Durch den Start von Solaxy wird Solana zu einem direkten Konkurrenten des skalierenden Ethereum-Ökosystems. Somit könnte die Chain sogar einen noch deutlich größeren Anteil des DeFi-Marktes ausmachen und höhere Bewertungen erzielen.

Neue Entwickler-Upgrades bringen den Launch in greifbare Nähe

Solaxy bietet einzigartige Lösungen für die noch immer anhaltenden Probleme von Solana, von denen die Layer-1 immer wieder belastet wird. So kam es zu mehreren Netzwerkausfällen wie etwa im Jahr 2021, der auch noch 17 Stunden angehalten hat. Zurückzuführen war dieser auf aus Fehlverhalten eines Validators, welches das Turbin-Protokoll verstopfte.

Durch Solaxy soll der Layer-1 die erste Rollup-Lösung zur Verfügung gestellt werden. Diese soll wiederum die Blockchain entlasten, indem sie einen Großteil der Transaktionen auf sich umleitet.

Dies kann Solana wiederum noch attraktiver gegenüber Ethereum machen, was sich langfristig auch bei der Adoption bemerkbar machen dürfte. Somit könnten sich weitere DeFi-Anwendungen und dezentrale Angebote in dem Ökosystem ansiedeln.

Zuletzt haben die neuesten Solaxy-Updates aufgezeigt, wie das Projekt die Liquidität und die Erfahrungen für die Entwickler verbessern will.

https://twitter.com/SOLAXYTOKEN/status/1893701813725192632

Außerdem hat das Team schon die Implementierung von Hyperlane erfolgreich getestet. Somit lassen sich Assets nahtlos zwischen dem Testnetzwerk und der Layer-1 und Solana austauschen. Daher sind eingehende und ausgehende Transaktionen der Blockchain nun leichter möglich.

Auf der Website wurde zudem das neueste Sovereign SDK integriert und die Kompatibilität mit der Solana CLI optimiert. Somit können sich Entwickler noch leichter an dem Netzwerk beteiligen und mit ihm interagieren. Zu den nächsten Punkten auf der Roadmap zählt eine stabile Produktversion und die Unterstützung von weiteren Assets neben Solana.

Überdies wurde ein Block-Explorer für die Untersuchung der Chain eingeführt, während die Tools von Solana inzwischen ebenfalls verfügbar sind. Indessen sollen weitere Optimierungen das Deponieren von Programmen und die Interaktionen mit dem Rollup-Entwicklernetzwerk von Solaxy vereinfachen.

So viel könnte der $SOLX-Coin an Wert gewinnen

Solaxy befindet sich unmittelbar vor dem Launch der Skalierungslösung. Diese könnte Solana wieder auf das letzte Allzeithoch von 293 USD verhelfen, welches der Coin zuletzt im Zusammenhang mit dem Memecoin-Launch von $TRUMP erreicht hat. Bei diesem kam es jedoch wieder zu Belastungsproblemen, welche Solaxy künftig lösen soll.

Dank der Solana-Layer-2 müssen die Memecoin-Superstars nicht mehr mit Transaktionsabbrüchen konfrontiert werden. Daher scheinen auch ähnliche Bewertungen wie von den Ethereum-Skalierungslösungen und somit Marktkapitalisierungen von mehr als 1 Mrd. USD möglich.

Somit könnten es sich nun um den niedrigsten Preis handeln, welche Investoren bei dieser bahnbrechenden Lösung erhalten.

https://twitter.com/SOLAXYTOKEN/status/1893013198749536457

So können Sie einer der ersten Solaxy-Investoren werden

Die Teilnahme am Presale von Solaxy gestaltet sich simpel. Öffnen Sie einfach die Website des Projektes und verbinden eine digitale Geldbörse oder installieren Sie die Best Wallet über den Google Play Store oder Apple App Store und öffnen nach der Installation "Upcoming Tokens". Jetzt können Sie verschiedene Fiat- und Kryptowährungen für die Zahlung nutzen.

Der Gemeinschaft von Solaxy können Sie sich als Nutzer, Entwickler oder Investor über X und Telegram anschließen, um keine wichtigen Ankündigungen zu verpassen.

Jetzt Solaxy entdecken!

