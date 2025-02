Andersen Global vergrößert seine Präsenz in Afrika mit dem Kooperationsunternehmen ADS Valuation Services PLC, erweitert seine Bewertungskapazitäten und festigt seine Plattform in Äthiopien.

ADS Valuation Services PLC mit Sitz in Addis Abeba bietet Bewertungs- und Beratungsdienste für Unternehmen und Investoren an. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Spektrum an Bewertungsdienstleistungen an, darunter für Anlage- und bewegliche Vermögenswerte, immaterielle Vermögenswerte und Unternehmensbewertungen.

"Unser Team ist bestrebt, Unternehmen und Investoren umfangreich zu unterstützen, indem es maßgeschneiderte Lösungen liefert und unsere Branchenexpertise nutzt", sagte General Manager Adnan Esmael. "Äthiopiens sich schnell entwickelnde Geschäftslandschaft, die durch die kürzlich erfolgte Eröffnung der ersten Wertpapierbörse des Landes sowie diverse politische Änderungen zur Erhöhung der Attraktivität für ausländische Investoren Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, bietet einzigartige Wachstumschancen. Durch unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global verstärken wir unser Engagement für den Kundenservice und bleiben gut positioniert, um unsere Kunden bei der Bewältigung der dynamischen Marktbedingungen auf lokaler und globaler Ebene zu unterstützen."

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, fügte hinzu: "In Äthiopien besteht eine klare und wachsende Nachfrage nach Bewertungsdienstleistungen, darunter Wertpapier- und Unternehmensbewertungen. Das ADS-Team verfügt über enge Kontakte zu unserem schon im Land etablierten Steuerteam, und sein umfassendes Fachwissen verbessert unsere Fähigkeit, dem sich ändernden Bedarf unserer Kunden gerecht zu werden, während wir gleichzeitig weiterhin auf unserem kontinuierlichen Wachstum im Bewertungssektor aufbauen und unsere Rolle als führende Organisation auf dem gesamten afrikanischen Kontinent stärken."

Andersen Global ist eine internationale Vereinigung rechtlich eigenständiger, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzt. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt heute weltweit mehr als 19.000 Experten und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 500 Standorten vertreten.

