Der E-Commerce-Riese revolutioniert seinen Sprachassistenten mit KI-Funktionen für Prime-Kunden und positioniert sich strategisch im wachsenden Markt für digitale Helfer.

Die Amazon-Aktie gewinnt an der NASDAQ an Fahrt, mit einem Anstieg von 1,87 Prozent auf 216,78 US-Dollar. Hinter diesem Aufschwung steht eine bedeutende Weiterentwicklung des Unternehmens im Bereich der künstlichen Intelligenz. Amazon präsentierte kürzlich "Alexa+", eine grundlegend überarbeitete Version des bekannten Sprachassistenten, die nun als personalisierter KI-Chatbot fungiert. Die neue Version wird für Prime-Abonnenten kostenlos angeboten, während andere Nutzer 19,99 Dollar monatlich zahlen müssen. Ein entscheidender Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen KI-Programmen liegt laut Amazons Gerätechef Panos Panay in der Vertrautheit von Alexa mit den Gewohnheiten, Kontakten und Terminen der Nutzer. Die verbesserte Sprachassistentin kann sogar Stimmungen erkennen und entsprechend reagieren. Bemerkenswert ist auch die Fähigkeit zur natürlicheren Steuerung von Smart-Home-Geräten - beispielsweise kann Alexa angewiesen werden, Musik im ganzen Haus zu spielen, aber den Lautsprecher im Kinderzimmer auszusparen, um das schlafende Baby nicht zu stören. Darüber hinaus ermöglicht die Integration mit Sicherheitskameras der Amazon-Tochter Ring neue Anwendungsmöglichkeiten, wie etwa die Abfrage vergangener Ereignisse rund ums Haus.

Zukunft der KI-Agenten

Amazon positioniert sich strategisch im wachsenden Markt für KI-Anwendungen mit sogenannten "KI-Agenten". Diese selbstständig agierenden Programme sollen multiple Aufgaben im Auftrag der Nutzer ausführen können. Die technische Basis der Alexa-Plattform wurde für die neue Version vollständig erneuert, wie Amazon-Manager Daniel Rausch betonte. Mit über 600 Millionen installierten Geräten und einer Nutzungssteigerung von 20 Prozent im vergangenen Jahr verfügt Amazon über eine solide Grundlage für die Weiterentwicklung. Der Konzern reagiert damit auf die Herausforderung durch neue KI-Chatbots, die Alexa in den Schatten zu stellen drohten. Amazon-Chef Andy Jassy wies darauf hin, dass die Kosten bei der Generierung von KI-Inhalten rapide ansteigen können. Um dem entgegenzuwirken, hat das Unternehmen unter anderem einen eigenen KI-Chip entwickelt. Amazon setzt künstliche Intelligenz bereits in verschiedenen Bereichen ein, etwa zum Zusammenfassen von Kundenbewertungen und für das Management von Logistikzentren. Die schrittweise Einführung der neuen Funktionen weltweit zeigt Amazons langfristige Strategie, seine Position im KI-Wettbewerb nachhaltig zu stärken.

