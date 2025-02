Osnabrück (ots) -Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev setzt auf eine schnelle Koalitionsbildung zwischen CDU und SPD nach der Bundestagswahl. "Wir in der Ukraine hoffen auf eine zeitnah handlungsfähige Regierung in Deutschland", sagte Makeiev der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Friedrich Merz ist ein Verbündeter", sagt der Botschafter. Er hoffe deshalb, "dass in den Koalitionsverhandlungen, wie von Friedrich Merz angedeutet, das Thema Außen- und Sicherheitspolitik eine führende Rolle spielt", sagte Makeiev der NOZ.Leider hätten die demokratischen Parteien dem Krieg in der Ukraine "im Wahlkampf nur sehr wenig Aufmerksamkeit gewidmet", kritisierte Makeiev gegenüber der NOZ. "Ich glaube, das Thema wurde gezielt vermieden."Zwar habe die Ukraine "auch Olaf Scholz viel zu verdanken", unter dessen Kanzlerschaft Deutschland bei Waffenlieferungen "einen sehr weiten Weg zurückgelegt" habe. Zu zögerlich sei der Kanzler nicht gewesen, der sich gesellschaftlicher Mehrheiten habe vergewissern müssen. "Aber natürlich ist dann auch eine Führungsrolle gefragt, um notwendige und schnelle Entscheidungen zu treffen", sagte Makeiev der NOZ.Eine solche Rolle attestiert der Botschafter Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), unter dessen Führung das Verteidigungsministerium "sehr weitreichende Unterstützung der Ukraine geliefert" habe. "Welche Rolle er in Zukunft übernimmt, ist natürlich Gegenstand der Koalitionsverhandlungen", so Makeiev gegnüber der NOZ. Aber "Boris Pistorius ist und bleibt ein guter Freund der Ukraine."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5980776