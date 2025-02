Führungskräfte des US-amerikanischen Wasser- und Hygienetechnologie-Unternehmens Ecolab Inc. haben kürzlich bedeutende Aktienverkäufe getätigt. Larry L. Berger, Executive Vice President und Chief Technical Officer, veräußerte 10.858 Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 266,95 Dollar pro Aktie, was einen Gesamtwert von etwa 2,9 Millionen Dollar darstellt. Die Transaktion erfolgte am 26. Februar 2025. Zuvor übte Berger Optionen aus, um 20.662 Aktien zu Preisen zwischen 158,52 und 184,39 Dollar pro Aktie zu erwerben, was einem Gesamtwert von rund 3,5 Millionen Dollar entspricht. Nach diesen Transaktionen hält Berger direkt 17.385 Unternehmensanteile. Auch Jennifer J. Bradway, Senior Vice President und Controller des Unternehmens, verkaufte am 25. Februar 856 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 267,37 Dollar pro Aktie, was einem Gesamtwert von etwa 228.866 Dollar entspricht. Sie hatte zuvor Optionen ausgeübt, um 1.057 Aktien zu einem Preis von 119,12 Dollar pro Aktie zu erwerben. Nach Abschluss der Transaktionen verfügt Bradway über 4.139,95 Aktien von Ecolab.

Starke Finanzlage trotz Insider-Verkäufen

Die Aktienverkäufe erfolgen zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Ecolab-Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 269,23 Dollar befindet, wobei technische Indikatoren darauf hindeuten, dass die Aktie überkauft ist. Das in Saint Paul, Minnesota, ansässige Unternehmen, das als globaler Marktführer im Bereich Wasser-, Hygiene- und Energietechnologien gilt, weist eine beeindruckende Bilanz von 39 aufeinanderfolgenden Jahren mit Dividendenerhöhungen auf. Das Unternehmen, das derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 36 gehandelt wird, meldete für das vierte Quartal 2024 einen Gewinn pro Aktie von 1,81 Dollar und einen Umsatz von 4,01 Milliarden Dollar, womit es die Analystenerwartungen erfüllte beziehungsweise leicht übertraf. Aktuell besitzt Ecolab eine Marktkapitalisierung von 75 Milliarden Dollar. Im Anschluss an diese Ergebnisse erhöhte Piper Sandler das Kursziel für Ecolab-Aktien von 270 auf 310 Dollar und behielt das Overweight-Rating aufgrund der starken Performance und optimistischen Zukunftsprognosen des Unternehmens bei. Darüber hinaus kündigte Ecolab weitreichende Investitionen in erneuerbare Energieprojekte an und strebt die Entwicklung von 2,5 Gigawatt erneuerbarer Energien bis 2027 an.

