Luxemburg und Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Die Centralis Group ("Centralis" oder "die Gruppe"), ein weltweit führender Anbieter von alternativen Vermögenswerten und Unternehmensdienstleistungen, gab heute eine Transaktion bekannt, bei der HGGC, eine werteorientierte, partnerschaftlich orientierte Private-Equity-Firma des mittleren Marktsegments mit kumulativen Kapitalzusagen in Höhe von über 8 Milliarden US-Dollar, als neuer Mehrheitsinvestor gewonnen wurde. Die Transaktion wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Die Bedingungen der privaten Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.Centralis arbeitet mit alternativen Investmentfirmen und Unternehmensorganisationen zusammen und bietet maßgeschneiderte Fondsverwaltung, mit SPVs verbundene Dienstleistungen, globale Expansion und Governance-Lösungen, um die unterschiedlichsten Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Mit dem Hauptsitz in Luxemburg und wichtigen Standorten in den USA und Großbritannien ist die Gruppe weltweit in 13 Ländern vertreten. Centralis hat sich als Branchenführer bei der Erbringung kundenorientierter Dienstleistungen etabliert, die von einer wachsenden Zahl sehr erfahrener, lokaler und sektorspezifischer Fachleute erbracht werden.HGGC hat sich darauf spezialisiert, gute Unternehmen des Mittelstands in großartige Unternehmen umzuwandeln, indem sie einen differenzierten Ansatz für partnerschaftliche Investitionen verfolgt. Die Zusammenarbeit mit Investoren, Mitarbeitern und Managementteams ist das Herzstück des Erfolgs des Unternehmens, sowohl als Investor als auch als Unternehmensgründer. HGGC verfügt über ein beeindruckendes Portfolio marktführender Unternehmen und bringt umfassende Erfahrung bei der Skalierung von Finanz- und Unternehmensdienstleistungsunternehmen mit. Das Unternehmen wird das langfristige strategische Wachstum von Centralis unterstützen und eng mit dem Führungsteam von Centralis zusammenarbeiten, um die Wertschöpfung weiter voranzutreiben und neue Möglichkeiten in Geschäftsbereichen und Rechtsordnungen zu erkunden, die mit dem agilen und vorausschauenden Ansatz von Centralis übereinstimmen.HGGC kommentierte: "Centralis ist bekannt für seine hohe Servicequalität, sein Fachwissen bei der Betreuung komplexer Fonds und Unternehmen und sein breites Spektrum an Lösungen, die alle zu einem hervorragenden Ruf, einem treuen Kundenstamm und einem starken Wachstum geführt haben. Wir sind uns mit dem Management einig, wie wir das Potenzial der Organisation weiter ausschöpfen und unsere gemeinsame Vision verwirklichen können. Wir heißen CEO Aidan Foley und sein Team in der HGGC-Familie willkommen und freuen uns auf zukünftige Erfolge."Aidan Foley, CEO von Centralis, kommentierte: "Ich bin zuversichtlich, dass unsere neue Partnerschaft mit HGGC das Centralis-Team bei unseren Wachstumsplänen unterstützen wird. Gemeinsam werden wir gut positioniert sein, um die Märkte der Gruppe weiter voranzubringen, und wir freuen uns, HGGC als Partner in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen. Wir sind sehr dankbar für die hervorragende Unterstützung, die wir in den letzten fünf Jahren von unserem früheren Investor CBPE, unseren Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden erhalten haben."Handelsberater für Centralis:Exklusive Finanzberaterin: BairdRechtsbeistand: Reed SmithFinanzen, Steuern, Betrieb + IT: PWCKommerziell: Oliver WymanRegulatorische und Compliance: KrollHandelsberater für HGGC:Exklusiver Finanzberater: Raymond JamesRechtsbeistand: Kirkland & EllisÜber Centralis www.centralisgroup.comÜber HGGC www.hggc.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/centralis-gruppe-erhalt-mehrheitsbeteiligung-von-hggc-302388159.htmlPressekontakt:kate@lacewingmedia.com,+44 7976 233992; Für HGGC: tblaisdell@stantonprm.com,+1 646-502-3532Original-Content von: Centralis Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167125/5980784