Cham Group und Ina Invest beantragen Fusion



Medienmitteilung Cham, 28. Februar 2025 Cham Group und Ina Invest beantragen Fusion Die Fusionsgespräche und -verhandlungen zwischen der Cham Group AG und der Ina Invest AG führten zu einem positiven Ergebnis. Die Verwaltungsräte der beiden Gesellschaften haben einen Fusionsvertrag unterzeichnet und beantragen ihren Aktionärinnen und Aktionären, diesen an den jeweiligen Generalversammlungen zu genehmigen. Die Zustimmung der Generalversammlungen vorausgesetzt, erhalten bisherige Cham-Aktionäre pro Cham-Aktie 41.5 Aktien von Ina Invest. Aus dem Zusammenschluss würde eine der führenden Schweizer Immobiliengesellschaften entstehen Durch die Fusion der Ina Invest AG und der Cham Group AG würde eine der führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz mit einem qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Portfolio an erstklassigen Standorten in den wirtschaftsstärksten Metropolregionen der Schweiz entstehen. Die kombinierte Portfoliogrösse beträgt rund CHF 1.6 Mrd., womit das fusionierte Unternehmen zu den Top 10 der kotierten Immobiliengesellschaften der Schweiz zählen würde. Das Immobilienportfolio wird nach der Fertigstellung einen Wohnanteil von rund 60% erreichen. Zudem wird die kombinierte Gesellschaft eine hohe Eigenkapitalquote von rund 57% erreichen und kann gestützt darauf ihr attraktives Entwicklungsportfolio voraussichtlich ohne Kapitalerhöhungen aus eigener Kraft realisieren. Führungsstruktur der neuen Gesellschaft An der Generalversammlung der Ina Invest AG sollen die folgenden, amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats der Cham Group AG zur Wahl in den Verwaltungsrat der Ina Invest AG vorgeschlagen werden: Philipp Buhofer, Annelies Häcki Buhofer und Felix Thöni. Nach Vollzug der Fusion soll sich der Verwaltungsrat der fusionierten Cham Swiss Properties AG damit folgendermassen zusammensetzen: Stefan Mächler (Präsident), Philipp Buhofer, Christoph Caviezel, Annelies Häcki Buhofer, Hans Ulrich Meister und Felix Thöni. Thomas Aebischer als CEO und Daniel Grab als CFO werden zusammen mit der bestehenden Cham Group-Geschäftsleitung (Lukas Fehr, Roland Regli, William White) die neue Cham Swiss Properties AG operativ führen. Marc Pointet, CEO der Ina Invest AG, unterstützt das Führungsteam während der Übergangsphase als Chief Integration Officer. Absorptionsfusion Unter der Voraussetzung, dass die jeweiligen Generalversammlungen der Ina Invest AG sowie der Cham Group AG der geplanten Fusion zustimmen, beantragt der Verwaltungsrat der Ina Invest AG die Schaffung neuer Aktien mittels Erhöhung des Aktienkapitals um CHF 927'525.00 von CHF 496'843.62 auf CHF 1'424'368.62 durch die Ausgabe von 30'917'500 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.03. Die ordentliche Kapitalerhöhung erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre der Ina Invest AG. Die neuen Ina Invest-Aktien werden zum Umtausch der bisherigen Aktien der Cham Group AG verwendet. Das Umtauschverhältnis beträgt 41.5 Aktien der Ina Invest AG pro bisherige Aktie der Cham Group AG. Beim Umtausch entstehende Fraktionen werden in bar abgegolten. Die finanzielle Angemessenheit des Umtauschverhältnisses wurde durch eine unabhängig erstellte Fairness Opinion der IFBC AG, Zürich, bestätigt. Die Fairness Opinion kann hier abgerufen werden. Die Zürcher Kantonalbank begleitet die Transaktion als Sole Lead Manager. Im Zuge der Fusion beantragt der Verwaltungsrat der Ina Invest AG ebenfalls die Umfirmierung in Cham Swiss Properties AG. Die neu auszugebenden Namenaktien der Ina Invest AG sollen an der SIX Swiss Exchange gemäss dem Standard für Immobiliengesellschaften kotiert werden und sind erstmals für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr dividendenberichtigt. Der ausserbörsliche Handel der Aktien der Cham Group AG auf Handelsplattformen der Bank Lienhardt & Partner sowie der Berner Kantonalbank wird mit Vollzug der Fusion eingestellt. Indikativer Zeitplan 28. Februar 2025 Ankündigung der Fusion sowie der Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2024

SHAB-Publikation der Einladungen zu den ordentlichen Generalversammlungen 31. März 2025 Ordentliche Generalversammlung der Ina Invest AG u.a. mit folgenden Traktanden:

- Sitzverlegung nach Cham - Genehmigung der Fusion und des Fusionsvertrags - Genehmigung der ordentlichen Kapitalerhöhung im Rahmen der Fusion - Änderung der Firma in Cham Swiss Properties AG - Änderung des Gesellschaftszwecks - Wahl von gegenwärtigen Mitgliedern des Verwaltungsrats der Cham Group AG in den Verwaltungsrat der fusionierten Cham Swiss Properties AG - Weitere Statutenänderungen und Beschlüsse Ordentliche Generalversammlung der Cham Group AG u.a. mit folgenden Traktanden:

- Genehmigung der Fusion und des Fusionsvertrags 2. April 2025 Ex-Tag Dividende Cham Group AG und Ina Invest AG 4. April 2025 Auszahlung Dividende Cham Group AG und Ina Invest AG 8. April 2025 Rechtlicher Vollzug der Fusion

Letzter Handelstag der Cham Group Aktien im ausserbörslichen Handel 9. April 2025 Erster Handelstag der neuen Namenaktien der fusionierten Cham Swiss Properties AG an der SIX Swiss Exchange gemäss Standard für Immobiliengesellschaften

Publikation des genehmigten Prospekts

Unterlagen zur Fusion für die Aktionäre Der Fusionsvertrag, der Fusionsbericht, der Bericht des gemeinsamen Fusionsprüfers sowie die Pro-forma-Finanzinformationen, datierend vom 25. Februar (Fairness Opinion) bzw. vom 27. Februar 2025, sowie eine Aktionärsbroschüre zur geplanten Fusion liegen ab dem 28. Februar 2025 am Sitz der Cham Group AG auf. Auch die Geschäftsberichte der letzten drei Jahre beider Gesellschaften sind verfügbar. Diese Unterlagen sind ab sofort auch auf der Website der Cham Group AG aufgeschaltet und können von dort heruntergeladen werden. Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz Heute findet gemeinsam mit Ina der Invest AG eine kombinierte Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz statt, an der Vertreter beider Gesellschaften die jeweiligen Jahresergebnisse 2024 präsentieren, über die geplante Fusion informieren sowie Fragen beantworten: 10.00-10.30 Uhr: Jahresergebnis Ina Invest AG

Marc Pointet, CEO, und Daniel Baumann, CFO 10.30-11.00 Uhr: Jahresergebnis Cham Group AG

Thomas Aebischer, CEO, und Daniel Grab, CFO 11.00-11.30 Uhr: Informationen zur möglichen Fusion

Stefan Mächler, designierter Verwaltungsratspräsident, weitere Referenten Die Konferenz kann als Webcast mit Audiosignal und Präsentation live verfolgt werden. Weitere Termine 31. März 2025: ordentliche Generalversammlung Für weitere Informationen IR-Beauftragter Cham Group AG: Edwin van der Geest E-Mail: investoren@chamgroup.ch Telefon: +41 79 330 55 22 Über die Cham Group Die Immobiliengesellschaft Cham Group konzentriert sich auf die Entwicklung des Papieri-Areals im Zentrum von Cham. Auf dem ehemaligen Fabrikgelände entsteht etappenweise bis 2035 ein elf Hektar umfassendes neues Quartier mit je rund 1000 Wohnungen und Arbeitsplätzen. Durch ihr integriertes Geschäftsmodell deckt die Cham Group den gesamten Lebenszyklus der Liegenschaften von der Entwicklung über den Bau bis zu Bewirtschaftung und Werterhalt ab. Nachhaltigkeit und schonender Umgang mit Ressourcen sind dabei zentrale Anliegen. Weiteres Wachstum kann die Cham Group durch Zukäufe von zusätzlichen Entwicklungs- und Anlageliegenschaften in der erweiterten Region generieren. In einem ersten Schritt wurde 2018 das an das Papieri-Areal angrenzende Pavatex-Areal erworben, das ebenfalls entwickelt wird. Die Aktien der Cham Group AG (Valorennummer 193185) werden über die ausserbörslichen Plattformen der Bank Lienhardt & Partner und der Berner Kantonalbank gehandelt. Weitere Informationen unter chamgroup.ch . Disclaimer Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit gewissen Risken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse von den in dieser Mitteilung antizipierten wesentlich abweichen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der Ina Invest AG bzw. der Cham Group AG. Die Ina Invest AG und die Cham Group AG übernehmen keinerlei Verpflichtung, diese Mitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Mitteilung stellt keine Werbung, Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie dient ausschliesslich Informationszwecken und gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG). Zusatzmaterial zur Meldung:



