Cham Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 für die Cham Group



28.02.2025 / 05:00 CET/CEST





Medienmitteilung Cham, 28. Februar 2025 Geschäftsbericht 2024 Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 für die Cham Group Bedeutende Fortschritte bei Entwicklungsprojekten und Bauvorhaben

Gesamtwert des Immobilienportfolios steigt signifikant auf CHF 703.2 Mio.

Papieri-Quartier mit Real Estate Award ausgezeichnet

Dividende bleibt unverändert bei CHF 12.00

Beabsichtigte Fusion mit Ina Invest weist Weg in die Zukunft Das Geschäftsjahr 2024 verlief für die Cham Group sehr positiv. Die Entwicklungs- und Bauvorhaben der Gesellschaft schritten plangemäss voran. Die entstehenden Flächen stossen auf positive Resonanz im Markt. Für die sorgfältige und innovative Entwicklung des ehemaligen Fabrikgeländes wurde die Cham Group im Herbst 2024 mit dem Real Estate Award ausgezeichnet. Die Cham Group blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück. Das Unternehmen erzielte bedeutende Fortschritte bei den Entwicklungsprojekten und Bauvorhaben sowie erfreuliche Erfolge in der Vermietung. Die Vision, das ehemalige Fabrikgelände in ein Quartier zum Wohnen, Arbeiten und Verweilen zu transformieren, ist bereits gelebte Realität. Dank der positiv verlaufenden Vermarktung der Flächen der dritten Bauetappe konkretisiert sich auch die angestrebte hohe Vielfalt des Angebots mehr und mehr. Stichworte sind unter anderem Gastronomie, Apotheke, Bäckerei, Supermarkt, Fitnessstudio, Café - Nutzungen, die das bereits rege Quartierleben zusätzlich ergänzen werden. Diese Angebotsvielfalt stellt für potenzielle Mieter von Büroflächen ein gewichtiges Argument für den Standort dar, was uns auch für die weiteren Vermarktungsaktivitäten sehr zuversichtlich stimmt. Die Qualität der Entwicklung der Papieri ist auch in der Branche anerkannt: Das Team der Cham Group durfte im Herbst 2024 den Real Estate Award in der Kategorie Projektentwicklung und Innovation entgegennehmen. Der Real Estate Award wird jährlich für herausragende Leistungen im Immobilienmarkt verliehen. Bereits Anfang des Jahres 2024 erhielt die Cham Group für das einzigartige ökologisch-nachhaltige Energiesystem der Papieri den Watt d'Or, das vom Bundesamt für Energie geschaffene Gütesiegel für Energieexzellenz. Wertsteigerung des Immobilienportfolios führt zu starkem Jahresergebnis Die Cham Group verbuchte einen gegenüber dem Jahr 2023 um 9.8% gesteigerten Mietertrag von

CHF 8.1 Mio. (Vorjahr CHF 7.4 Mio.) und ein betriebliches Ergebnis vor Neubewertung von CHF 6.7 Mio. (Vorjahr 21.2 Mio.). Im Geschäftsjahr 2024 wurden CHF 74.0 Mio. in das Immobilienportfolio investiert. Die grossen Fortschritte in der planerischen und baulichen Entwicklung des Quartiers, die hohe Nachfrage nach den entstehenden Flächen und das damit markant gestiegene Ertragspotenzial sowie das vorteilhafte Zinsumfeld führten zu einer substanziellen Wertsteigerung von CHF 184.7 Mio. Somit stieg der Gesamtwert des Immobilienportfolios auf CHF 703.2 Mio. Insbesondere aufgrund der Neubewertung des Portfolios resultierte ein Konzerngewinn von CHF 168.2 Mio. Die Bilanz der Cham Group ist mit einer Eigenkapitalquote von 73.5% äusserst robust und gibt der Gesellschaft viel Spielraum für weiteres Wachstum. Zweite Bauetappe bald abgeschlossen Das Hochhaus K mit Mikroappartements und Mietwohnungen sowie Gewerbeflächen im Erdgeschoss ist fertiggestellt und vollvermietet. Wie geplant übernahm die auf den Betrieb und die Vermarktung von möblierten Wohnungen spezialisierte City Stay AG die Bewirtschaftung der 50 Mikroappartements, die während der Feiertage Ende Dezember 2024 bereits eine erfreulich hohe Auslastung aufwiesen. Die 36 klassischen Mietwohnungen wurden bereits im November 2024 bezogen und die neuen Papieri-Bewohnerinnen und -Bewohner im Quartier willkommen geheissen. Auch beim Holz-Hybrid-Hochhaus I verläuft der Übergang in den Betrieb bzw. die Übergabe an die neue Eigentümerschaft plangemäss. Die Kindertagesstätte «Little Home» empfängt seit Dezember 2024 ihre Schützlinge und die Büroflächen - eingemietet ist eine Eventagentur - sind bezogen. Die Übergabe der 61 Eigentumswohnungen an die Käuferinnen und Käufer wird wie geplant im Frühling 2025 erfolgen. Im Rahmen der zweiten Bauetappe entstand auf der verkauften Parzelle des ehemaligen Silogebäudes das «OYM College», das seit August 2024 die ersten jungen Sportlerinnen und Sportler beherbergt. Eine attraktive Ergänzung des Quartierangebots stellt das Restaurant «trEAT» im südöstlichen Teil des Gebäudes dar, das kurz vor der Eröffnung steht. Für guten Kaffee aus eigener Röstung ist dank des «Blossom Coffee House» an sechs Tagen die Woche auch gesorgt. Die beiden Hochhäuser der zweiten Bauetappe umfassen ein Investitionsvolumen von CHF 95 Mio. Der Mietertrag der Cham Group erhöht sich mit Bezug der Gebäude um CHF 2.7 Mio. Dazu kommt ein aus der Eigentumsübertragung resultierender substanzieller Beitrag zum Promotionsergebnis im Jahr 2025. Planmässiger Verlauf der dritten Bauetappe Die Bauarbeiten der dritten Bauetappe mit einem Investitionsvolumen von rund CHF 80 Mio. und einem Soll-Mietertrag von CHF 4.5 Mio. sind in vollem Gang. Die Rohbauten der beiden Gebäude zwischen der Knonauerstrasse und dem Papieri-Ring stehen. Die Fertigstellung der Häuser E und F mit insgesamt 63 Mietwohnungen sollte termingerecht im Spätsommer 2026 stattfinden. Ab diesem Zeitpunkt wird die Papieri ihre eigene Migros-Filiale haben, dazu kommen eine Apotheke sowie eine Bäckerei mit Café - für diese drei Nutzungen liegen die Mietverträge bereits vor. Seit Frühsommer 2024 werden die weiteren hoch flexibel nutzbaren Büro-, Verkaufs- und Gewerbeflächen mit dem Namen «Next Level Spaces» vermarktet. Auch die Sanierung des denkmalgeschützten Kesselhauses verläuft reibungslos. Im Frühling 2024 erhielten wir die Baubewilligung für die Umnutzung des imposanten Baus und konnten parallel dazu einen Mietvertrag mit dem Gastronomieunternehmen Segmüller Collection abschliessen. Die Segmüller Collection wird ab Herbst 2026 im Kesselhaus ein Restaurant mit Grill, Bar und Lounge betreiben. Wir werten den Vertragsabschluss mit dem erfahrenen und erfolgreichen Unternehmen als Beleg für die bereits starke Ausstrahlung und das grosse Potenzial der Papieri. Ein weiterer Nutzer des Kesselhauses wird das Fitnessstudio ARB Fitness sein; dazu kommen attraktive Büroflächen, deren konkrete Ausgestaltung im Frühling 2025 definiert sein wird. Weitere Entwicklungsschritte auf Kurs Bei der vierten Etappe der Entwicklung des Quartiers steht die Baueingabe für die zwei Wohnhochhäuser mit insgesamt rund 180 Wohnungen bevor. Wir gehen davon aus, dass die Bauarbeiten Anfang des nächsten Jahres starten können. Bei der fünften Bauetappe, die unter anderem die Sanierung der Halle PM5 und den Neubau im Baubereich B umfasst, lancierte die Cham Group im Juni 2024 einen Architekturwettbewerb. Die Jurierung erfolgte im Januar 2025. Die weitere Entwicklung des Pavatex-Areals schreitet ebenfalls voran: Im Frühling 2024 fand die öffentliche Mitwirkung zum Richtprojekt für den Südteil statt. Die Rückmeldungen der Bevölkerung zum Vorhaben, das rund 300 Wohnungen und ein Schulhaus für die Gemeinde Cham vorsieht, waren überwiegend positiv und flossen in den Bebauungsplan ein, über den die Stimmbevölkerung voraussichtlich Mitte 2026 entscheiden wird. Bereits im Herbst 2025 soll das Areal im Rahmen der Ortsplanungsrevision in eine Wohnzone bzw. eine Zone für öffentliche Nutzungen umgezont werden. Auf dem Nordteil des Areals wurde Ende des Jahres 2024 der Starkstrommast verlegt - ein bedeutender Schritt, der der Cham Group zusätzliche Flexibilität für die weitere Entwicklung des Areals verschafft. Anträge an die Generalversammlung An der Generalversammlung der Cham Group vom 31. März 2025 steht eine für die Zukunft des Unternehmens wichtige Entscheidung auf der Traktandenliste. Wie bereits kommuniziert, schlägt der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und Aktionären die Fusion mit Ina Invest vor. Durch den Zusammenschluss entstünde eine der führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz mit einem qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Portfolio an erstklassigen Standorten in den wirtschaftsstärksten Metropolregionen der Schweiz. Die Cham Group könnte ihre Entwicklungs- und Quartiermanagementkompetenz über den Kanton Zug hinaus und mit einer langfristigen Perspektive einsetzen. Die kombinierte Gesellschaft wäre in der Lage, mit einer starken Eigenkapitalquote aus dem attraktiven Entwicklungsportfolio schweizweit Mehrwert zu schaffen. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Cham Group sind überzeugt, dass die Fusion mit Ina Invest sowohl für die Gesellschaft als auch für die Aktionärinnen und Aktionäre Vorteile bringt. Während die vier bisherigen Verwaltungsräte Philipp Buhofer, Annelies Häcki Buhofer, Christoph Caviezel und Felix Thöni erneut zur Wiederwahl stehen und auch in der fusionierten Gesellschaft im Gremium bleiben würden, tritt Claude Ebnöther nicht mehr zur Wiederwahl an. Wir danken ihm für sein erfolgreiches und unermüdliches Wirken, zeitweise auch als CEO ad interim, und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung zudem eine unveränderte Dividende von CHF 12.00 pro Aktie vorschlagen. Ausblick Vorbehältlich der Zustimmung der Generalversammlung zur Fusion wird die Umsetzung des Zusammenschlusses als eigentliche strategische Weichenstellung ein Schwerpunkt des Jahres 2025 sein. Darüber hinaus liegt unser Fokus weiterhin auf der effizienten Planung der Entwicklungsetappen, auf der sicheren Realisierung der Bauvorhaben und auf der Vermarktung und mieterorientierten Bewirtschaftung des Quartiers. Wichtigste Kennzahlen 01.01.2024

- 31.12.2024 01.01.2023

-31.12.2023 Erfolgsrechnung (in Mio. CHF) Ertrag aus Vermietung 8.1 7.4 Nettoergebnis aus Verkauf Promotionsliegenschaften 4.3 18.7 Betriebliches Ergebnis vor Neubewertung 6.7 21.2 Gewinn/(-Verlust) aus Neubewertung 184.7 -5.8 Konzerngewinn 168.2 15.6 Bilanz (in Mio. CHF) 31.12.2024 31.12.2023 Promotionsliegenschaften 67.4 40.3 Renditeliegenschaften 311.0 193.6 Entwicklungsliegenschaften 324.8 210.6 Finanzverbindlichkeiten 110.8 25.2 Eigenkapital 541.3 376.1 Eigenkapitalquote in % 73.5 78.9 NAV pro ausstehende Aktie (in CHF) 726.56 512.65

Weitere Berichterstattung Am heutigen Freitag (ab 10 Uhr 00) findet gemeinsam mit Ina Invest eine kombinierte Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz statt, an der Vertreter beider Gesellschaften die jeweiligen Jahresergebnisse 2024 präsentieren, über die geplante Fusion informieren sowie Fragen beantworten. Thomas Aebischer (CEO) und Daniel Grab (CFO) werden ab ca. 10 Uhr 30 das Jahresergebnis der Cham Group und die operativen Meilensteine präsentieren. Die Konferenz kann als Webcast mit Audiosignal und Präsentation live verfolgt werden. Es besteht die Möglichkeit, Fragen online zu stellen.

Finanzkalender 31. März 2025: ordentliche Generalversammlung Für weitere Informationen IR-Beauftragter Cham Group AG: Edwin van der Geest E-Mail: investoren@chamgroup.ch Telefon: +41 79 330 55 22 Über die Cham Group Die Immobiliengesellschaft Cham Group konzentriert sich auf die Entwicklung des Papieri-Areals im Zentrum von Cham. Auf dem ehemaligen Fabrikgelände entsteht etappenweise bis 2035 ein elf Hektar umfassendes neues Quartier mit je rund 1000 Wohnungen und Arbeitsplätzen. Durch ihr integriertes Geschäftsmodell deckt die Cham Group den gesamten Lebenszyklus der Liegenschaften von der Entwicklung über den Bau bis zu Bewirtschaftung und Werterhalt ab. Nachhaltigkeit und schonender Umgang mit Ressourcen sind dabei zentrale Anliegen. Weiteres Wachstum kann die Cham Group durch Zukäufe von zusätzlichen Entwicklungs- und Anlageliegenschaften in der erweiterten Region generieren. In einem ersten Schritt wurde 2018 das an das Papieri-Areal angrenzende Pavatex-Areal erworben, das ebenfalls entwickelt wird. Die Aktien der Cham Group AG (Valorennummer 193185) werden über die ausserbörslichen Plattformen der Bank Lienhardt & Partner und der Berner Kantonalbank gehandelt. Weitere Informationen unter chamgroup.ch . Disclaimer Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit gewissen Risken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse von den in dieser Mitteilung antizipierten wesentlich abweichen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der Ina Invest AG bzw. der Cham Group AG. Die Ina Invest AG und die Cham Group AG übernehmen keinerlei Verpflichtung, diese Mitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Mitteilung stellt keine Werbung, Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie dient ausschliesslich Informationszwecken und gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG). Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 für die Cham Group





Ende der Medienmitteilungen