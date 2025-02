Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Fusionen & Übernahmen

Vereinigungsplan des Helvetica Swiss Opportunity Fund mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund steht



28.02.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Zürich, 28. Februar 2025 - Die nächsten Meilensteine auf dem Weg zur Vereinigung des Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) sind bekannt. Die eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) hat dem Vereinigungsplan zugestimmt. 28. Februar 2025: Publikation des Vereinigungsplans auf Swiss Fund Data

5. März 2025: Publikation der Geschäftsberichte per 31. Dezember 2024 des HSO Fund und des HSC Fund

20. Juni 2025: Letzter Handelstag des HSO Fund an der SIX Swiss Exchange

23. Juni 2025: Erster Handelstag des vereinigten HSC Fund an der SIX Swiss Exchange Die beiden kommerziellen Immobilienfonds HSO Fund und HSC Fund der Fondsleitung Helvetica Property Investors werden wie angekündigt vereinigt. Es ist geplant die Vereinigung am 20. Juni 2025, rückwirkend per 30. April 2025, zu vollziehen. Das testierte Umtauschverhältnis, basierend auf den Bewertungen (NAV) per 30. April 2025, wird am 20. Juni 2025 nach Börsenschluss bekannt gegeben. Der HSO Fund (SIX-Tickersymbol: HSO; ISIN CH0434725054) stellt hierbei den übertragenen Fonds und der HSC Fund (SIX-Tickersymbol: HSC; ISIN CH0335507932) den übernehmenden Fonds dar. Der vereinigte Fonds wird den Namen HSC Fund tragen. Als erster Handelstag des vereinigen Immobilienfonds ist der 23. Juni 2025 vorgesehen. Ziel der Vereinigung der Immobilienfonds ist es, einen breiter diversifizierten, rein kommerziellen Schweizer Immobilienfonds mit erhöhter Liquidität, besserer Handelbarkeit und stärkerer Marktpräsenz zu schaffen. Die geplante Vereinigung trägt im Interesse der Anleger zudem dazu bei, eine kosteneffizientere Bewirtschaftung zu ermöglichen. Der vereinigte HSC Fund wird voraussichtlich 37 Liegenschaften im Gesamtwert von rund CHF 760 Mio. umfassen. Er investiert in der Deutsch- und Westschweiz in reine Gewerbeliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Die Nutzungsarten erstrecken sich auf Gewerbe, Produktion, Light Industrial, Büro und Retail mit grösstem Mieter unter 5 Prozent des Gesamtfonds. Dies entspricht im Vergleich zu den Einzelfonds einem deutlich höheren Diversifikationsgrad bei gleichbleibend hoher Ertragskraft. Der Anlagehorizont ist auf die langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Mit einem kombinierten Leerstand von unter 5 Prozent und einer voraussichtlichen Fremdfinanzierungsquote von 28 Prozent ist der Fonds ertragsstark positioniert, um auch künftig nachhaltig stabile Dividenden von über CHF 5 pro Anteil zu erwirtschaften und auszuschütten. Die Fondsleitung wird regelmässig über weitere Schritte informieren. Medienkontakt Urs Kunz

Chief Commercial Officer,

Mitglied der Geschäftsleitung

T +41 43 544 70 95

urs.kunz@helvetica.com Patricia Neupert

Head Marketing & Communications



T +41 43 544 70 98

patricia.neupert@helvetica.com

Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten institutionellen und privaten Investoren stabile Immobilienanlagen mit soliden Renditen oder entwickeln individuelle Lösungen, die wir über unsere voll integrierte Wertschöpfungskette managen. Unsere börsennotierten Anlagegefässe - der HSC Fund sowie der HSO Fund mit Fokus Kommerz und der HSL Fund mit Fokus Wohnen - investieren schweizweit in wachstumsstarke, suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil und auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert. Helvetica.com Helvetica Swiss Opportunity Fund

Der HSO Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in Kommerzliegenschaften mit Fokus Spezialnutzungen wie Betreiber-, Gewerbe-, Lager- und Logistikimmobilien an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Im Vordergrund stehen Objekte mit wenigen Mietparteien und langjährigen Mietverträgen, die stabile Erträge generieren. Der Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054 Helvetica Swiss Commercial Fund

Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in Kommerzliegenschaften mit Fokus Büro-, Gewerbe- und Retailnutzung an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Der Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932 Disclaimer

