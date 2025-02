Leonteq AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ VERÖFFENTLICHT TRAKTANDEN FÜR DIE ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG 2025 Zürich, 28. Februar 2025 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Leonteq AG (SIX: LEON) hat heute die Traktanden und die Anträge des Verwaltungsrats sowie die Anträge der Aktionäre für die Generalversammlung 2025 veröffentlicht. An der kommenden Generalversammlung von Leonteq beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von fünf seiner derzeit sieben Mitglieder sowie die Wiederwahl von Christopher Chambers als Präsident des Verwaltungsrats. Richard A. Laxer, Verwaltungsratsmitglied seit 2018, und Sylvie Davidson, Verwaltungsratsmitglied seit 2021, stellen sich nicht zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat schlägt zudem die Wahl von Sylvia Steinmann als neues unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats vor. Sylvia Steinmann (1965) begann ihre Karriere als Unternehmensberaterin bei McKinsey & Company, Berlin, bevor sie in die Versicherungsbranche wechselte, wo sie 14 Jahre lang in verschiedenen leitenden IT-Management-Funktionen bei Swiss Re und als COO für Global IT bei Zurich Insurance tätig war. Von 2011 bis 2016 war sie als CIO bei Deutsche Post DHL Global Forwarding Freight und danach für zwei Jahre als CIO bei SYNLAB International tätig. Von 2018 bis 2022 war Sylvia Steinmann CIO & Cloud Transformation Officer bei Swiss Life Schweiz. Seit 2023 ist sie nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied bei der Bayerischen Landesbank, München, und seit 2024 bei Worldline, Paris. Sylvia Steinmann ist Deutsch-schweizerische Staatsbürgerin und hat einen Betriebswirtschafts-Abschluss lic.rer.pol. der Technischen Universität Berlin und einen Master of Science in Information Management der Sloan School of Management am Massachusetts Institute of Technology, Boston. Christopher Chambers, Präsident des Verwaltungsrats von Leonteq: «Im Namen des Verwaltungsrats und des Unternehmens möchte ich Richard und Sylvie meinen Dank für ihre wertvollen Beiträge zu Leonteq über viele Jahre hinweg aussprechen.» Er fügte hinzu: «Sylvia Steinmann ist eine versierte Führungspersönlichkeit und Expertin für Business und digitale Transformation in internationalen Finanzdienstleistungs- und Industrieunternehmen. Mit ihrer Nominierung kommen wir unserer Verpflichtung nach, die Fähigkeiten des Verwaltungsrats in den Bereichen Technologie, Digitalisierung und Innovation zu verbessern.» Ausschüttung an die Aktionäre

Im Einklang mit der aktuellen Dividendenpolitik von Leonteq, mehr als 50% des jährlichen Konzerngewinns an die Aktionäre auszuschütten, schlägt der Verwaltungsrat der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung eine Dividende von CHF 0.25 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2024 vor. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 76%. Wie am 14. Februar 2025 angekündigt, hat Leonteq zwei Anträge von Aktionären erhalten, die Rückführung von überschüssigem Kapital an ihre Aktionäre zu beschleunigen. Der Verwaltungsrat stimmt diesem Grundsatz voll und ganz zu, hält es jedoch für ratsam, den Betrag und den Weg für die Rückführung von überschüssigem Kapital an die Aktionäre zu beschliessen, sobald die Umsetzung des neuen, erweiterten regulatorischen Rahmenwerks weiter fortgeschritten ist. Daher empfiehlt der Verwaltungsrat den Aktionären diese beiden Anträge abzulehnen. In Anerkennung des Wunsches der Aktionäre nach einer schnelleren Rückführung von überschüssigem Kapital beabsichtigt der Verwaltungsrat, eine ausserordentliche Generalversammlung vor Ende 2025 einzuberufen, sobald die Umsetzung der erweiterten Kapitalregimes weiter fortgeschritten ist. An dieser ausserordentlichen Generalversammlung wird er den Betrag und den Weg der ausserordentlichen Kapitalrückführung vorschlagen. Die Einladung mit allen Traktanden zur Generalversammlung am 27. März 2025 ist auf der Website von Leonteq unter www.leonteq.com/agm abrufbar.

Wichtige Daten

19. März 2025 Schliessung des Aktienregisters

27. März 2025 Ordentliche Generalversammlung 2025

31. März 2025 Ex-Dividendendatum

01. April 2025 Dividendenstichtag

02. April 2025 Ausschüttungstag Dividende

24. Juli 2025 Halbjahresresultate 2025

KONTAKT

Media Relations

+41 58 800 1844

media@leonteq.com



Investor Relations

+41 58 800 1855

investorrelations@leonteq.com LEONTEQ Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Asien präsent. Leonteq AG verfügt über ein BBB Kreditrating von Fitch Ratings, wurde von MSCI mit einem AA ESG-Rating bewertet und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON).www.leonteq.com DISCLAIMER This press release issued by Leonteq AG (the "Company") serves for information purposes only and does not constitute research. This press release and all materials, documents and information used therein or distributed in the context of this press release do not constitute or form part of and should not be construed as, an offer (public or private) to sell or a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe for shares or other securities of the Company or any of its affiliates or subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity in any jurisdiction, and may not be used for such purposes. Copies of this press release may not be made available (directly or indirectly) to any person in relation to whom the making available of the press release is restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or from countries, to, in or from which this is restricted or prohibited by law. This press release may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like "believe", "assume", "expect", "target" "forecast", "project", "may", "could", "might", "will" or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the Company or any of its affiliates or subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not limited to: (1) general market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risks and uncertainties inherent in our business. Against the background of these uncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neither the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective bodies, executives, employees and advisers assume any responsibility to prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any of the information, opinions or forward-looking statements contained in this press release or to adapt them to any change in events, conditions or circumstances, except as required by applicable law or regulation.

