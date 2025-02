Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Sunrise erzielt solides Ergebnis, erreicht Finanzziele 2024 und will für 2025 Cashflow und Dividenden steigern



28.02.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Starke kommerzielle Leistung im Gesamtjahr 2024 mit beachtlichem Nettokundenwachstum von +159 000 Mobile Postpaid 1 - und rund +31 000 Internet 1 -Abos. Gesteigerte Kundenloyalität stützt Wachstum.

Finanzergebnis wie erwartet und Finanzziele 2024 erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr (YoY): Umsatz ging leicht zurück (-0,6%), bereinigtes EBITDAaL 2 wurde leicht gesteigert (+0,7%), Sachanlagenzugänge (CAPEX 3 ) nahmen ab (-5,2%) und machten 16,9% des Umsatzes aus, bereinigter FCF wuchs um +2,8%. Das Jahresergebnis wurde durch die kommerzielle Leistung im vierten Quartal gestützt.

Vorgeschlagene Dividendenausschüttung 4,5 für 2024 von gesamthaft ca. CHF 240 Millionen. Dividende pro Sunrise Klasse A Aktie von CHF 3.33 und pro Sunrise Klasse B Aktie von CHF 0.33.

Nettoverschuldungsgrad per 31. Dezember 2024 von 4,4x bereinigtes EBITDAaL 2

Guidance 2025 bestätigt: weitgehend stabiler Umsatz, stabiles bis niedriges einstelliges bereinigtes EBITDAaL 2 -Wachstum, Anteil der Investitionen (CAPEX 3 ) am Umsatz 15%-16%, bereinigter FCF 2 von CHF 370- 390 Millionen 6 .

Voraussichtliche Dividende 2026 5,9 fürs Geschäftsjahr 2025: Erhöhung um 2.7% auf CHF 3.42 pro Sunrise Klasse A Aktie und ca. CHF 0.34 pro Sunrise Klasse B Aktie.

Kommerzielle Highlights: Device-as-a-Service-Innovationen führten im vierten Quartal entgegen dem Markttrend zu mehr als +7% YoY höheren Geräteverkäufen.

Geschäftsbericht 2024 inklusive Nachhaltigkeitsbericht 2024 veröffentlicht. Konsolidierte Ergebnistabelle Geschäftsjahr 2024 12 Mt. '23 12 Mt. '24 Veränderung Umsatz (CHF Mio.) 3035,2 3018,0 (0,6%) Privatkunden 2247,1 2173,1 (3,3%) Geschäftskunden und Grosshandel 776,6 830,3 6,9% Infrastruktur & Supportfunktionen 11,5 14,6 27,0% Bereinigtes EBITDAaL2 1022,8 1029,9 0,7% Sachanlagenzugänge (CAPEX3) 537,7 509,9 (5,2%) Bereinigtes EBITDAaL abzgl. Sachanlagenzugänge (CAPEX3) 485,1 520,0 7,2% Bereinigter FCF 352,5 362,5 2,8%

Hinweis: Die Finanzkennzahlen werden auf einer angepassten IFRS-Basis dargestellt. Alternative Definitionen von Leistungskennzahlen und Überleitungen finden sich hier im Anhang in englischer Sprache. André Krause, CEO von Sunrise, zeigt sich zufrieden: «Die Jahresergebnisse präsentieren sich wie erwartet und wir haben unsere Guidance vollständig erreicht. Nach einem ereignisreichen Jahr mit erfolgreichem Spin-off erzielten wir mit unseren hervorragenden Netzen und einer Pipeline voller Innovationen ein anhaltendes kommerzielles Momentum im vierten Quartal und schlossen das Jahr 2024 erfolgreich ab. Für das Jahr 2025 bestätigen wir die im Rahmen des letztjährigen Kapitalmarkttages veröffentlichte Guidance 2025 und wollen den Aktionärinnen und Aktionären eine progressive Dividende bieten». Anhaltendes Kundenwachstum Sunrise setzte ihr Kundenwachstum im Geschäftsjahr 2024 fort. Im Mobile Postpaid1-Bereich betrug der Nettozuwachs rund +6,0% mit +159 000 RGUs (Revenue Generating Units). Im Breitband-Internet1-Bereich resultierte ein Nettozuwachs von rund +2,4% mit +31 000 RGUs. Der Anteil Breitbandkunden, der ebenfalls ein Mobile Postpaid-Angebot von Sunrise nutzte, entwickelte sich weiterhin positiv. Die Fixed-Mobile-Convergence-Rate (FMC7) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Prozentpunkte auf 57,1%. Im Schlussquartal ergab sich ein Nettozuwachs von +59 000 Mobile Postpaid1-RGUs inklusive eines Einmaleffekts aus dem Geschäftskundenbereich (+26 000), was einem bereinigten Wachstum von rund +33 000 RGUs entspricht. Im Internet-Bereich1 blieb Sunrise mit netto +10 000 Internet-RGUs zum fünften Quartal in Folge auf Wachstumskurs. Gestützt wurde das Wachstum durch eine gesteigerte Kundentreue. Die Abwanderung (Churn) wurde im Vergleich zum Vorjahr um über 10% reduziert. Sunrise zählte per 31. Dezember 2024 rund 3,13 Millionen Mobile-, 1,32 Millionen Breitband-Internet- und 1,0 Millionen Enhanced TV-RGUs. Innovationen fördern das Wachstum Im Laufe des Geschäftsjahres 2024 unterstützten unter anderem ein erneuertes Jugendangebot, Online-Only-Angebote, Zusatzdienste für Internetsicherheit und viel beachtete Werbekampagnen mit Roger Federer und Marco Odermatt die Dynamik beim Kundenwachstum. Die innovativen Device-as-a-Service-Angebote Smart Upgrade und Flex Upgrade machen Smartphones mit monatlichen Zahlungen erschwinglicher und bieten mit Eintausch- und Reparaturmöglichkeiten höchste Flexibilität. Sie stützten die kommerzielle Leistung im vierten Quartal: Der Geräteverkauf stieg entgegen dem Branchentrend um mehr als +7% YoY. Smart Upgrade und Flex Upgrade machten über 65% der Mobiltelefonverkäufe aus. Im November 2024 lancierte Sunrise zudem den Sunrise TV Shop als integralen Teil des TV-Angebots. Er ermöglicht es, alle auf Sunrise TV integrierten Streaming-Dienste auf einfachste Weise zu kaufen und flexibel zu verwalten. Sunrise hat dazu die Anzahl der «Over-the-Top (OTT)»-Partnerschaften verdoppelt. Werbekampagnen mit Disney+ und Netflix unterstützen die verstärkte Positionierung von Sunrise TV als zentrale Plattform für alle Unterhaltungsbedürfnisse und tragen damit zu einer höheren Kundentreue bei. Die exklusive oneplus Sunrise Edition, welche neu auch die Inhalte von Paramount+ bietet, ist ebenfalls Teil des Sunrise TV Shops. Finanzergebnis wie erwartet - Jahresziele 2024 erreicht Im Geschäftsjahr 2024 ging der Umsatz leicht zurück (-0,6% YoY) und belief sich auf CHF 3018,0 Millionen. Er wurde erwartungsgemäss von der anhaltenden Preisharmonisierung in der Kundenbasis und dem wegfallenden Effekt der Preiserhöhung im zweiten Halbjahr beeinflusst. Im Privatkundenbereich resultierte ein Umsatzrückgang von -3,3% YoY, den das Umsatzwachstum im Geschäfts- und Grosshandelsbereich mit +6,9% YoY grösstenteils ausgleichen konnte. Im vierten Quartal 2024 verzeichnete der Umsatz einen moderaten Rückgang von -1,3% YoY und erreichte CHF 784,7 Millionen. Das bereinigte EBITDAaL2 konnte im Geschäftsjahr 2024 dank optimierten Betriebs-, tieferen Hardware-Kosten und dem auslaufenden Effekt der Integrationskosten («costs to capture») um +0,7% YoY leicht auf CHF 1029,9 Millionen gesteigert werden. Im vierten Quartal sank das bereinigte EBITDAaL2 leicht um

-0,7% YoY und erreichte CHF 249,6 Millionen. Der Umsatzrückgang im Privatkundengeschäft wurde auch hier kostenseitig weitgehend ausgeglichen. Der starke Anstieg z. B. der Energie-, Miet-, Versicherungs- und Baukosten konnte jedoch nicht vollumfänglich kompensiert werden. Das bereinigte EBITDAaL abzüglich Sachanlagenzugänge wuchs im Geschäftsjahr 2024 um +7,2% YoY auf CHF 520,0 Millionen, primär gestützt durch geringere Investitionen (CAPEX3) und auslaufende Effekte der Integrationskosten («costs to capture»). Im vierten Quartal resultierte aufgrund der gleichen Effekte ein beschleunigtes Wachstum des bereinigten EBITDAaL abzüglich Sachanlagenzugänge von +15,0% YoY auf CHF 108,2 Millionen. Sunrise tätigte im Geschäftsjahr 2024 Investitionen (CAPEX3) im Umfang von CHF 509,9 Millionen (-5,2% YoY). Sie beliefen sich damit auf 16,9% des Jahresumsatzes. Im vierten Quartal 2024 erreichten die Investitionen einem Umfang von CHF 141,4 Millionen (-10,1% YoY). Der bereinigte FCF profitierte im gesamten Geschäftsjahr 2024 von der positiven Entwicklung des EBITDAaL2 und wuchs um +2,8% YoY auf CHF 362,5 Millionen. Im vierten Quartal ergab sich ein starkes Wachstum (+21,1% YoY) auf CHF 243,6 Millionen. Das FCF-Wachstum profitierte insbesondere von den tieferen Investitionsausgaben und einem einmaligen positiven Effekt auf das Nettoumlaufvermögen durch die Verbriefung von Forderungen. Konsolidierte Ergebnistabelle viertes Quartal 2024 Q4'23 Q4'24 Veränderung Umsatz (CHF Mio.) 795,4 784,7 (1,3%) Privatkunden 579,6 554,3 (4,4%) Geschäftskunden und Grosshandel 207,4 221,1 6,6% Infrastruktur & Supportfunktionen 8,4 9,3 10.7% Bereinigtes EBITDAaL2 251,2 249,6 (0,7%) Sachanlagenzugänge (CAPEX3) 157,2 141,4 (10,1%) Bereinigtes EBITDAaL abzgl. Sachanlagenzugänge (CAPEX3) 94,0 108,2 15,0% Bereinigter FCF 201,1 243,6 21,1% Nettozuwachs RGUs (in Tausend) Mobile Postpaid1 27 59 118,5% Internet1 2 10 400% FMC7 (in % der Basis) 55,7% 57,1% 1,4%P

Hinweis: Die Finanzkennzahlen werden auf einer angepassten IFRS-Basis dargestellt. Alternative Definitionen von Leistungskennzahlen und Überleitungen finden sich hier im Anhang in englischer Sprache. Die Finanzergebnisse 2024 entwickelten sich in diesem Übergangsjahr gemäss den Erwartungen und alle Finanzziele wurden erreicht. Nettoverschuldungsgrad per Ende 2024 auf 4,4x bereinigtes EBITDAaL2 gesenkt Im Vergleich zum 30. September 2024 erreichte Sunrise eine Reduktion der Nettoschulden um ca. CHF 1,5 Milliarden, nach der Reduktion der Bruttoschulden von ca. CHF 1,2 Milliarden Ende Oktober 2024 durch eine Kapitaleinlage von Liberty Global und eine zusätzliche Bareinlage von CHF 50 Millionen vor dem Spin-off sowie einem Beitrag aus dem FCF von Sunrise. Dadurch reduzierte sich der Nettoverschuldungsgrad per 31. Dezember 2024 auf 4,4x bereinigtes EBITDAaL2. Sunrise verfolgt eine klare Strategie zum mittelfristen Schuldenabbau auf eine Grössenordnung von 3,5-4,5x bereinigtes EBITDAaL2 und beabsichtigt, im Rahmen der Kapitalallokation einen Teil des bereinigten FCF für die weitere Schuldenreduktion zu verwenden. Dividendenausschüttung fürs Geschäftsjahr gesamthaft ca. CHF 240 Millionen Sunrise wird der Generalversammlung vom 13. Mai 2025 die Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.33 pro Sunrise Klasse A Aktie und CHF 0.33 pro Sunrise Klasse B Aktie für das Geschäftsjahr 2024 vorschlagen. Damit würde, wie am letztjährigen Kapitalmarkttag angekündigt, eine Gesamtausschüttung von ungefähr CHF 240 Millionen resultieren. Die Dividenden werden ausschliesslich aus Reserven aus ausländischen Kapitaleinlagen ausgeschüttet und daher für Schweizer Steuerzwecke als Rückzahlung von qualifiziertem, zusätzlich eingezahltem Kapital behandelt. Dementsprechend unterliegt die Dividende für das Geschäftsjahr 2024 nicht der Schweizer Verrechnungssteuer von 35%. Für in der Schweiz ansässige Personen, welche die Aktien als Privatvermögen halten, unterliegt die Dividende grundsätzlich auch nicht der Schweizer Einkommenssteuer. Sunrise erwartet, dass diese steuerliche Behandlung auch für die Dividenden der nächsten circa fünf Jahre gilt. Verbessertes Fälligkeitsprofil der Schulden Sunrise hat im Januar 2025 ein neues, an die Nachhaltigkeit gebundenes Term Loan B (langfristiges Darlehen) in Höhe von USD 1,3 Milliarden mit Fälligkeit 2032 zur Refinanzierung des bestehenden Term Loan B in USD mit Fälligkeit 2029 und zur teilweisen Refinanzierung des bestehenden Term Loan B in EUR mit Fälligkeit 2029 aufgelegt. Dadurch wurde das Fälligkeitsprofil der Schulden verlängert, wobei ca. 77% der Schulden nach 2029 und ca. 27% der Schulden im Jahr 2032 fällig werden und die gewichteten durchschnittlichen Fremdkapitalkosten von 3,0%8 auf 2,8%8 sinken. Bestätigte Guidance für das Finanzjahr 2025: Umsatzwachstum: weitgehend stabil

Bereinigtes EBITDAaL 2 : Stabiles bis niedriges einstelliges Wachstum («stable to low-single-digit growth»)

: Stabiles bis niedriges einstelliges Wachstum («stable to low-single-digit growth») Investitionen/Umsatz: 15-16% des Umsatzes

Bereinigter FCF 2 : CHF 370-390 Millionen 6

: CHF 370-390 Millionen Voraussichtliche Dividende 2026 für das Geschäftsjahr 2025: CHF 3.42 pro Sunrise Klasse A Aktie und ca. CHF 0.34 pro Sunrise B Aktie.9 Es wird eine progressive Dividendenpolitik und eine Ausschüttung von bis zu 70% des bereinigten FCF angestrebt. _____________________________________ 1 Nettozugänge Privatkunden und B2B. Die Mobile Postpaid-Nettozugänge beinhalten einen grossen Beitrag von B2B Large Enterprise. 26 000 Nettozugänge wurden durch einen Einmal-Effekt bei B2B Large Entreprise im Zusammenhang mit einer kommerziellen Erneuerungsvereinbarung erzielt. 2 Quantitative Überleitungen zum Nettogewinn/-verlust (einschliesslich der Wachstumsraten des Nettogewinns/-verlusts) und zum Cashflow aus operativer Tätigkeit für die bereinigte EBITDA-, bereinigte EBITDAaL- und die bereinigte FCF-Prognose können nicht ohne unangemessenen Aufwand bereitgestellt werden, da weder (i) bestimmte, nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge, einschliesslich: der Komponenten nicht-operativer Erträge/Aufwendungen, Abschreibungen und Amortisationen sowie Wertberichtigungen, Restrukturierung und andere operative Posten, die im Nettogewinn/-verlust aus fortgeführten operativen Tätigkeiten enthalten sind, noch (ii) spezifische Veränderungen des Betriebskapitals, die sich auf den Cashflow aus operativen Tätigkeiten auswirken, enthalten sind. 3 Ohne Zugänge aus Mietaufwendungen und Eishockeyrechten. 4 Vorbehältlich der Zustimmung durch die Generalversammlung der Sunrise. 5 Die Dividenden werden ausschliesslich aus Reserven aus ausländischen Kapitaleinlagen ausgeschüttet und daher für Schweizer Steuerzwecke als Rückzahlung von qualifiziertem, zusätzlich eingezahltem Kapital behandelt. Dementsprechend unterliegt die Dividende für das Geschäftsjahr 2024 nicht der Schweizer Verrechnungssteuer von 35%. Für in der Schweiz ansässige Personen, welche die Aktien als Privatvermögen halten, unterliegt die Dividende grundsätzlich auch nicht der Schweizer Einkommenssteuer. Sunrise erwartet, dass diese steuerliche Behandlung auch für die Dividenden der nächsten circa fünf Jahre gilt. 6 Im vierten Quartal 2024 erzielte Sunrise mit der Steuerbehörde des Kantons Zürich eine vorläufige Steuervereinbarung, welche die Geschäftsjahre 2019-2024 abdeckt und sich auf rund 60 Mio. CHF beläuft. Der Grossteil des Barbetrags wurde von Liberty Global im Rahmen der rechtlichen Abspaltung eingelegt. Infolgedessen hat Sunrise in der laufenden Periode Steuern aus früheren Jahren erfasst, die grösstenteils über angepasste Steuererklärungen beglichen werden (~40 Mio. CHF in 2025), während der Rest sich hauptsächlich auf das Jahr 2026 auswirken wird (~20 Mio. CHF). 7 Die Festnetz-Mobilfunk-Konvergenz gibt die Anzahl der Privatkundinnen und -kunden an, die sowohl einen Festnetz-Breitband-Internetdienst als auch einen Prepaid- oder Postpaid-Mobilfunkdienst abonniert haben, geteilt durch die Gesamtzahl der Kunden, die einen Festnetz-Breitband-Internetdienst abonniert haben. 8 Ohne Zuliefererfinanzierung und Bereitstellungsgebühren. 9 Durch den Sunrise Verwaltungsrat vorzuschlagen bei Erreichen der Guidance für das Geschäftsjahr 2025 und vorbehältlich der Zustimmung durch die Generalversammlung der Sunrise. Die Finanzkennzahlen werden auf einer angepassten IFRS-Basis dargestellt. Alternative Definitionen von Leistungskennzahlen und Überleitungen finden sich hier im Anhang in englischer Sprache. Die Investorenpräsentation findet sich auf der Sunrise Investor Relations Webseite kurz vor der Live-Telefonkonferenz und dem Webcast für Analysten und Investoren mit Start um 14:30 Uhr MEZ. Mit den Jahresresultaten 2024 veröffentlichte Sunrise auch ihren Geschäftsbericht 2024, der ebenfalls den Nachhaltigkeitsbericht 2024 beinhaltet, in englischer Sprache auf der Sunrise Investor Relations Webseite unter « Reports ». Ad hoc-Mitteilung (PDF) Sunrise Investor Relations

Alex Herrmann +41 58 777 61 00

investor.relations@sunrise.net Sunrise Media Relations 0800 333 000

media@sunrise.net

Über Sunrise Die Sunrise Communications AG («Sunrise») ist mit ihrer starken Nummer-zwei-Position die führende Herausforderin im Schweizer Telekommarkt und ist an der SIX Swiss Exchange (SUNN) kotiert.

Sunrise bietet mit dem umfassendsten Festnetzzugang und einem Weltklasse-Mobilfunknetz die höchste Gigabit-Abdeckung der Schweiz, zeichnet sich mit Premium-Qualität aus und ist bestens für Wachstum gerüstet. Über ihre erstklassigen, zukunftsfähigen Netze bietet Sunrise den Privatkunden hochwertige Mobilfunk-, Festnetz-, Breitband- und TV-Dienstleistungen und unterstützt Geschäftskunden aus einer Hand mit 360°-Kommunikations- und integrierten ICT-Lösungen für Konnektivität, Sicherheit und IoT, um deren Digitalisierung voranzutreiben.

Per Ende Dezember 2024 zählte die Sunrise Kundenbasis rund 3,1 Millionen Mobilfunk-, 1,3 Millionen Breitband- und 1,0 Million TV-Kunden (RGUs) sowie Tausende von Unternehmen als Geschäftskunden.

Sunrise zeichnet sich durch ein dynamisches, internationales Umfeld aus, in dem jede Stimme gehört wird, Perspektiven geteilt und Werte respektiert werden. Sunrise ist überzeugt, dass die Chancengleichheit für die Vielfalt an Mitarbeitenden entscheidend für den Unternehmenserfolg ist. Die 2858 Mitarbeitenden (FTE) aus rund 80 Nationen tragen mit ihrer Expertise, ihrem innovativen Denken und ihrem aussergewöhnlichen Engagement zum Erfolg von Sunrise bei und spiegeln die Vielfalt der Kundinnen und Kunden wider.

www.sunrise.ch Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Medienmitteilung enthält Aussagen, die «zukunftsgerichtete Aussagen» darstellen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf die Geschäftsaussichten oder die erwartete finanzielle Leistung von Sunrise. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Einschätzungen, Erwartungen und Ziele von Sunrise in Bezug auf die beschriebenen Angelegenheiten dar. Eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren können jedoch dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Sunrise abweichen. Die Geschäfts- und Finanzergebnisse von Sunrise können durch andere Faktoren beeinflusst werden, die in unseren früheren und zukünftigen Unterlagen und Berichten aufgeführt sind, einschliesslich derjenigen, die bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurden. Ausführlichere Informationen zu diesen Faktoren sind in den von Sunrise bereitgestellten Dokumenten und den von Sunrise bei der SEC eingereichten Unterlagen enthalten, einschliesslich der Risikofaktoren, die auf dem Formular 20-F für den Geschäftsbericht 2024 der Sunrise Communications AG eingereicht werden müssen. Sunrise ist nicht verpflichtet (und lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab), seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Ende der Adhoc-Mitteilung