DJ Verdi-Warnstreiks bei Post-Beschäftigten auch Freitag und Samstag

DOW JONES--Die Deutsche Post muss sich am Freitag und Samstag auf zwei weitere Warnstreiktage einstellen. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, ruft sie an den beiden Tagen bundesweit Beschäftigte in der Brief-, Paket- und Verbundzustellung an ausgewählten Standorten sowie in Service-Niederlassungen zu vollschichtigen Warnstreiks auf. Damit will sie vor der vierten Verhandlungsrunde, die für kommende Woche angesetzt ist, den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen.

Die Gewerkschaft bezeichnet das von der DHL-Tochter vorgelegte Angebot weiterhin als "völlig unzureichend" und erwartet ein "verbessertes Angebot, das einigungsfähig ist", so Verhandlungsführerin Andrea Kocsis.

Verdi fordert eine Tarifsteigerung von linear 7 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten, drei Tage Urlaub mehr sowie einen zusätzlichen Urlaubstag für Verdi-Mitglieder.

Die Arbeitgeber bieten bisher einen zweistufigen Tarifvertrag mit Laufzeit von 27 Monaten, in der ersten Stufe Entgeltsteigerungen von 1,8 Prozent ab 1. Juli 2025 und weitere 2,0 Prozent ab 1. Oktober 2026. Laut Verdi sollen dem Angebot zufolge nur einige Beschäftigte einen Urlaubstag mehr erhalten.

Verdi-Beschäftigte hatten sich diese Woche bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sowie Donnerstag an bundesweiten Warnstreiks beteiligt.

Die nächste Tarifverhandlungsrunde ist für den 3./4. März 2025 angesetzt.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2025 00:38 ET (05:38 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.