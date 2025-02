TROSTBERG (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Alzchem will nach einem Rekordjahr noch mehr erreichen. "Für das Geschäftsjahr 2025 planen wir eine Umsatzsteigerung auf circa 580 Millionen Euro und ein Ebitda-Wachstum auf circa 113 Millionen Euro", sagte Finanzchef Andreas Lösler laut Mitteilung vom Freitag. Dabei wolle der Konzern in Deutschland investieren und in den USA nach neuen Standorten suchen. Analysten haben beim Umsatz im Schnitt ein etwas höheres Ziel erwartet, beim operativen Ergebnis aber weniger.

Im vergangenen Jahr verdiente Alzchem im operativen Geschäft so viel wie nie zuvor. Dank höhermargiger Spezialchemie sprang das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um fast 30 Prozent auf 105,3 Millionen Euro, wie der SDax-Neuling im oberbayerischen Trostberg mitteilte. Der Umsatz stieg um 2,5 Prozent auf 554,2 Millionen Euro.

Unter dem Strich verdiente Alzchem 54,2 Millionen Euro nach 34,8 Millionen im Vorjahr. Seinen Anteilseignern will Alzchem 1,80 Euro je Aktie als Dividende auszahlen - das wären 50 Prozent mehr als ein Jahr zuvor./ngu/jha/