Klosters (ots) -Bei der kommenden siebten Ausgabe des Klassikfestivals (26. Juli - 3. August 2025) wird das erste der vier Sinfoniekonzerte durch einen Spitzenchor bereichert. Neben grosser Sinfonik ist auch Platz für intime Kammermusik. Drei renommierte Pianisten sorgen bei den elf Konzerten für einen Klavierschwerpunkt."Das diesjährige Motto 'Mythen und Legenden' passt ausgezeichnet zum Kanton Graubünden, weil sich hier in unserem Gebirgskanton mit seinen rauen Passübergängen und alten Burgen im Laufe der Jahrhunderte viele Sagen angesammelt haben", sagt Heinz Brand, Präsident der Stiftung Kunst & Musik, Klosters.Chorgesang und sinfonische DramatikBeim Eröffnungskonzert "Triumph und Tragödie" mit dem Münchener Kammerorchester (Leitung: Enrico Onofri) trifft Joseph Haydns "Nelson"-Messe, gesungen von der Zürcher Sing-Akademie, auf Wolfgang Amadeus Mozarts Sinfonie Nr. 40 in g-Moll und Ludwig van Beethovens tragische "Coriolan"-Ouvertüre. Einen reinen Beethovenabend bietet das Konzert am 27. Juli mit der "Prometheus"-Ouvertüre, dem 1. Klavierkonzert (Solist: Piotr Anderszewski) und der 3. Sinfonie "Eroica". Das Abschlusswochenende mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen (Leitung: Jérémie Rhorer) bringt romantische Schwergewichte wie Peter Tschaikowskys Violinkonzert (Violine: Augustin Hadelich) am 2. August, seine 5. Sinfonie sowie Sergej Rachmaninows 2. Klavierkonzert (Klavier: Nikolai Lugansky) am 3. August 2025 zum Klingen.Unter FreundenSir András Schiff ist seit der ersten Festivalausgabe Stammgast in Klosters. Neben einem der Romantik verschriebenen Rezital präsentiert der Pianist gemeinsam mit der Mezzosopranistin Ema Nikolovska in der Kirche St. Jakob Robert Schumanns "Liederkreis" op. 39. Andreas Ottensamer, Soloklarinettist der Berliner Philharmoniker, widmet sich mit dem befreundeten Schumann Quartett dem Klarinettenquintett von Wolfgang Amadeus Mozart.Weitere Highlights: Familienkonzert "Peter und der Wolf"; Filmmusikabend "Chicago" mit Live-Orchester;Igudesman & Joo, Musik-Comedy; Ausstellung "Mythen und Legenden" (Patrick Devonas)Vorverkaufseröffnung mit sitzplatzgenauer Buchung: Am 1. März über klosters-music.ch und vor Ort bei den Tourismusbüros Klosters und Davos.Pressekontakt:Christine von SiebenthalLeitung Marketing & KommunikationStiftung Kunst & Musik, KlostersKlosters MusicLandstrasse 177, 7250 Klosterscvs@klosters-music.chklosters-music.chOriginal-Content von: Stiftung Kunst & Musik, Klosters, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100068361/100929253