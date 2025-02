EQS-News: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis

LR Health & Beauty SE erzielt deutliches Umsatzwachstum im Schlussquartal 2024 und erreicht die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2024



LR Health & Beauty SE erzielt deutliches Umsatzwachstum im Schlussquartal 2024 und erreicht die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2024 Umsatz legt im vierten Quartal 2024 um 8,0 % auf 76,5 Mio. EUR zu und bestätigt Wachstumstrend

Auf Gesamtjahresbasis Umsatz bei 289,2 Mio. EUR bzw. 4,6 % über Vorjahr

EBITDA reported in Q4 2024 bei 8,3 Mio. EUR, im Gesamtjahr 2024 bei 27,3 Mio. EUR angesichts der Belastung durch einmalige Sondereffekte

Neuausrichtung des Karriereplans und erfolgreiche Produktlaunches wie LR ZEITGARD Signature sorgen 2024 und darüber hinaus für positive Impulse Ahlen, 28. Februar 2025 - Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes digitales Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte, veröffentlicht heute ihre Zahlen für das vierte Quartal 2024 sowie vorläufige Umsatz- und Ergebniszahlen für das Gesamtjahr 2024. Die LR Health & Beauty SE konnte das Jahr 2024 mit einem deutlichen Umsatzwachstum im vierten Quartal 2024 abschließen und damit den Wachstumstrend des dritten Quartals bestätigen. Demnach erreichte LR im vierten Quartal 2024 einen Umsatz (Warenerlöse) von 76,5 Mio. EUR (Q4 2023: 70,9 Mio. EUR), was einem Wachstum von 8,0 % entspricht. Im Gesamtjahr 2024 erzielte die LR Health & Beauty SE entsprechend einen Umsatz von 289,2 Mio. EUR nach 276,5 Mio. EUR im Vorjahr. Dies entspricht einem Anstieg um 4,6 %. Damit konnte die im November erhöhte Umsatzprognose für 2024 in der Spanne von 288 bis 292 Mio. EUR erreicht werden. "Das starke Wachstum bestätigt uns, dass wir mit unserer strategischen Ausrichtung auf dem richtigen Weg sind. Die erfreuliche Entwicklung im Schlussquartal 2024 resultiert vor allem aus der vorgenommenen Neuausrichtung des Karriereplans und der erfolgreichen Markteinführung weiterer Produktinnovationen. Wir arbeiten kontinuierlich daran, bestmögliche Bedingungen für den Geschäftserfolg unserer Partner zu schaffen, die zu Jahresbeginn mit großer Begeisterung an den zahlreichen Kickoff-Veranstaltungen teilgenommen haben. Zudem konnten wir mit LR ZEITGARD Signature unser Portfolio im Bereich der dekorativen Kosmetik ideal ergänzen. Auf diesem Fundament sind wir zuversichtlich, im Jahr des 40-jährigen Bestehens von LR den Wachstumskurs fortführen zu können", erklärt Dr. Andreas Laabs, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE. Darüber hinaus erzielte die LR Health & Beauty SE im vierten Quartal 2024 ein EBITDA reported von 8,3 Mio. EUR (Q4 2023: 9,0 Mio. EUR). Im Gesamtjahr 2024 erreichte das EBITDA reported auf vorläufiger Basis 27,3 Mio. EUR nach 31,4 Mio. EUR im Jahr 2023 und lag damit im Rahmen der im November angepassten Prognose für das EBITDA reported im Korridor von 26 Mio. EUR bis 29 Mio. EUR. So belasteten insbesondere einmalige, außerordentliche Effekte im Zusammenhang des geänderten Karriereplans im vierten Quartal und die vorzeitige Refinanzierung der Anleihe im Frühjahr 2024 die Ergebnisentwicklung auf Gesamtjahressicht. Das normalisierte EBITDA sank im vierten Quartal 2024 auf 9,5 Mio. EUR nach 10,2 Mio. EUR im vierten Vorjahresquartal. Entsprechend erreichte es 2024 auf vorläufiger Basis 32,6 Mio. EUR (2023: 35,4 Mio. EUR). Valdemaras Gordinskis, Vice President Global Controlling and Investor Relations der LR Health & Beauty SE, kommentiert: "Wir fokussieren uns im Jahr 2025 weiter auf die Umsetzung der strategischen Maßnahmen. Dazu treiben wir die Entwicklung neuer Produktinnovationen voran, um unser Sortiment im Bereich hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte auszubauen. Ebenso legen wir einen Schwerpunkt darauf, durch operative Verbesserungen in Produktion und Logistik sowie die weitere Digitalisierung unserer Vertriebsaktivitäten die Effizienz und Profitabilität der LR Gruppe zu erhöhen." Der Bericht für das vierte Quartal 2024 ist ab heute online auf der Website des Unternehmens unter https://ir.lrworld.com/ verfügbar. Die finalen, geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 werden Ende April 2025 mit dem Geschäftsbericht auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht.

*Als Emittentin der Neuen Anleihe 2024/2028 veröffentlicht die LR Health & Beauty SE die Zahlen für das vierte Quartal 2024 und das Geschäftsjahr 2024 sowie für die entsprechenden Vorjahresperioden. Die Vorjahreszahlen 2023 können von den bislang bekanntgegebenen Zahlen 2023 der LR Global Holding GmbH abweichen.





LR Gruppe Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool "LR neo" der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business. LR ist seit 1985 als "People Business", bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben. Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut. Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht . Aktuell zählt LR rund 1.200 Mitarbeiter und hunderttausende registrierte Community-Mitglieder.





