Cynosure Lutronic, ein weltweit führendes Unternehmen für energiebasierte Geräte, hat mit Amico Aesthetics, einem führenden Anbieter für Medizingeräte der Spitzenklasse im Nahen Osten, eine Vertriebsvereinbarung für mehrere Länder geschlossen.

Seit dem 1. Januar 2025 ist Amico Aesthetics der einzige autorisierte Vertriebspartner für die gesamte Cynosure Lutronic-Produkpalette, die das Unternehmen in seinem gesamten Vertriebgebiet im Nahen Osten, u.a. in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), im Königreich Saudi-Arabien, in Kuwait, Katar, Jordanien, im Irak, in Ägypten, Bahrain, im Oman und im Libanon anbietet. Diese strategische Partnerschaft stärkt die Präsenz beider Unternehmen weiter und unterstreicht ihr Engagement für herausragende Leistungen im Bereich der energiebasierten Geräte für ihre Kunden in der Region.

Eine führende Allianz

Diese Allianz führt die innovativen Technologien von Cynosure Lutronic mit dem robusten Vertriebsnetz und der lokalen Expertise von Amico Aesthetics zusammen und schafft so eine überragende Synergie, die darauf abzielt, Spezialisten für ästhetische Behandlungen und ihren Patienten einen unvergleichlichen Mehrwert zu bieten. Gemeinsam verfolgen die beiden Unternehmen das Ziel, die Standards und Ergebnisse ästhetischer Behandlungen im gesamten Nahen Osten verbessern.

Ahmed El-Maghraby, CEO der Amico Group, kommentierte begeistert: "Wir sind sehr erfreut über die Ausweitung unserer Kooperation mit Cynosure Lutronic, einem Unternehmen, das unser Engagement für Spitzenleistungen und Innovation teilt. Cynosure Lutronic verbindet das Vermächtnis herausragender Qualität mit einem Ruf für bahnbrechende Fortschritte. Dies ist eine Kombination, die perfekt zu unserer Mission passt, Ästhetikfachkräfte mit den besten Technologien der Branche zu versorgen.

Unsere umfassenden Support-Programme, neue Schulungszentren und ein Team aus über 250 engagierten Fachleuten garantieren den Anwendern und ihren Patienten außergewöhnliche ästhetische Ergebnisse. Wir freuen uns darauf, unsere erfolgreiche Kooperation fortzuführen und damit Kunden im gesamten Nahen Osten zu unterstützen."

Nadav Tomer, CEO von Cynosure Lutronic, ergänzte: "Der gute Ruf von Amico und die umfassenden Marktkenntnisse des Unternehmens im Nahen Osten machen Amico zu einem idealen Partner für uns. Diese Vereinbarung stellt bei der Erweiterung der Präsenz von Cynosure Lutronic und der Bereitstellung unserer innovativen Lösungen für ästhetische Fachleute in der Region einen wesentlichen Schritt nach vorne dar. Wir sind weiterhin bestrebt, unseren Kunden überragenden Support und außergewöhnliche Innovationen zu bieten."

Die Zukunft der ästhetischen Medizin gestalten

Die Kooperation zwischen Cynosure Lutronic und Amico Aesthetics wird maßgeschneiderte klinische Schulungen, engagiertes Verbrauchermarketing und außergewöhnlichen Kundenservice priorisieren. Durch die Kombination ihrer Fachkenntnisse wollen beide Unternehmen das führende Produktportfolio von Cynosure Lutronic im Nahen Osten einführen und neue Maßstäbe für ästhetische Ergebnisse setzen.

Für weitere Informationen und Fragen klicken Sie bitte auf die folgenden Links:

Cynosure Lutronic: https://www.cynosurelutronicemea.com/contact-us/

Amico Aesthetics: https://www.amicogroup.com/contacts/

Über Amico:

Amico ist ein führendes Handelsunternehmen für Medizinprodukte, das sich darauf spezialisiert hat, den Nahen Osten mit fortschrittlichen Gesundheitslösungen zu versorgen. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung engagiert sich Amico für die Verbesserung der Patientenversorgung mittels seines umfangreichen Portfolios an innovativen Produkten und Dienstleistungen.

Über Cynosure Lutronic:

Insgesamt mehr als 30 Jahre der Innovation und Tätigkeit als weltweiter Marktführer für energiebasierte Geräte und hochwertige medizinisch-ästhetische Behandlungen. Cynosure Lutronic versetzt Dermatologen, plastische Chirurgen, medizinische Heilbäder und andere Ärzte in die Lage, ihren Patienten nicht-invasive und minimal-invasive Verfahren anzubieten. Cynosure Lutronic hat sich der Erforschung und Entwicklung von Spitzen-Technologie für ästhetische Behandlungen verschrieben und verfügt über das umfangreichste marktführende Produktangebot in den Bereichen Hauterneuerung und -revitalisierung, Haarentfernung, Behandlung von Gefäßläsionen, Hautstraffung und Körperkonturierung. Cynosure Lutronic vertreibt seine Produkte in den Vereinigten Staaten, Kanada, Deutschland, Spanien, Großbritannien, Australien, China, Japan und Korea über einen Direktvertrieb, sowie in rund 130 weiteren Ländern über internationale Händler.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250227922792/de/

Contacts:

PR-Kontakt:

Nikhil Nathwani

nikhil.nathwani@cynosurelutronic.com