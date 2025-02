Allianz signalisiert der Börse eine Stagnation für 2025. Das operative Ergebnis soll voraussichtlich unverändert zum Vorjahr ausfallen. Dell Technologies enttäuscht beim Wachstum. Schon im 4. Fiskalquartal blieb der Umsatz unter den Erwartungen und die Wachstumsrate soll weiter schrumpfen. Moll-Töne von Holcim. Die Geschäftsführung versuchte den Abschluss schön zu reden, aber im Kern verzeichnete man einen Umsatzrückgang in 2024.Der Aktienhandel in Asien folgt am Freitagmorgen den Verlusten der Wall Street. Alle Benchmarks in der ...

