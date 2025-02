TOKIO (dpa-AFX) - In Japan hat sich die Inflation im Großraum Tokio stärker als erwartet abgeschwächt. Im Februar legten die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich um 2,2 Prozent zu, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Zu Beginn des Jahres war die Teuerung noch den dritten Monat in Folge gestiegen und hatte im Januar bei 2,5 Prozent die höchste Jahresrate seit Februar 2024 erreicht.

Analysten hatten mit einem Rückgang der Teuerung gerechnet. Sie waren im Schnitt aber nur von einer Abschwächung auf 2,3 Prozent ausgegangen. Bei der allgemeinen Preisentwicklung im Großraum Tokio zeigte sich ebenfalls ein Rückgang der Teuerung. In dieser Abgrenzung fiel die Inflationsrate von zuvor 3,4 Prozent auf 2,9 Prozent und damit deutlich stärker als erwartet.

Die Preisdaten aus dem Großraum Tokio gelten an den Finanzmärkten als richtungsweisend für die gesamte Preisentwicklung des Landes. Zu den stärksten Treibern der Inflation zählen nach wie vor Kosten für frische Nahrungsmittel, die sich im Jahresvergleich um mehr als 18 Prozent verteuert haben.

Die japanische Zentralbank hatte zuletzt den Leitzins im Januar um 0,25 Prozentpunkte auf 0,50 Prozent angehoben./jkr/jha/