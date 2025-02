DJ PTA-NVR: Rosenbauer International AG: Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Grundkapitals

Änderungen der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Kapitals gemäß § 135 Abs. 1 BörseG

Leonding (pta/28.02.2025/07:30) - Hiermit teilt die Rosenbauer International AG gemäß § 135 Abs 1 BörseG mit, dass zum Ende des Monats Februar 2025 die Gesamtzahl der Stimmrechte insgesamt 10.200.000 und das Grundkapital der Gesellschaft EUR 20.400.000 beträgt. Die Veränderungen resultieren aus der Ausgabe von 3.400.000 Stück neuen Aktien im Rahmen einer im Februar 2025 durchgeführten Kapitalerhöhung.

