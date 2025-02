NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Nach zuvor neun starken Monaten sei das Schlussquartal des Jahres 2024 nicht mehr so einheitlich gewesen, schrieb Analyst Matthew Lofting in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hält die Ergebnisse aber für grundsätzlich solide. Eni erweise sich als wettbewerbsfähig und robust in einem Umfeld uneinheitlicher Konjunkturbedingungen am Öl- und Gasmarkt./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 21:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: IT0003132476