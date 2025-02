Das Zollgerassel von Donald Trump hat den Dax am Donnerstag nur kurz unbeeindruckt gelassen. Im weiteren Handelsverlauf und spätestens mit Eröffnung der US-Börsen nahm die Verunsicherung an den Aktienmärkten zu. Hatten die Anleger lange gehofft, Trump wolle mit den Zöllen nur seine Verhandlungsposition stärken, macht er nun ernst. Am 4. März treten die Zölle gegen ...

