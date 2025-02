Es werden auch Workshops angeboten, bei denen Sie die traditionelle Handwerkskunst Japans erleben können!

Von Freitag, dem 7. März, bis Sonntag, dem 9. März 2025, veranstaltet die Metropole Tokio die "Ausstellung EDO TOKYO TIMELESS des Projekts Edo Tokyo Kirari: Encountering Tokyo's Time-Honored Brands at Wakeijuku" ("Begegnung mit Tokios altehrwürdigen Marken in Wakeijuku") in Wakeijuku in Bunkyo-ku, das als ehemalige Residenz des Marquis Hosokawa bekannt ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250225255902/de/

Exhibition Catalogue: "Edo Tokyo Kirari Project's EDO TOKYO TIMELESS Exhibition: Encountering Tokyo's Time-Honored Brands at Wakeijuku" (Graphic: Business Wire)

Die Metropole Tokio hat das Projekt Edo Tokyo Kirari ins Leben gerufen, das auf dem Konzept "Alt trifft Neu" basiert, um die traditionellen Fertigkeiten, Produkte alteingesessener Geschäfte usw. in ganz Edo-Tokyo aus neuen Perspektiven zu betrachten und ihren Wert und ihre Attraktivität in Japan und im Ausland als eine Marke zu verbreiten, die Tokio repräsentiert.

Dieses Mal werden wir eine Mitmachausstellung veranstalten, damit viele Menschen mehr über dieses Projekt erfahren. An dieser Ausstellung nehmen 39 Modellunternehmen teil, die jeweils den Wert und die Attraktivität historischer, traditioneller Branchen in neuen Formen anbieten. Wir werden die Techniken und Produkte jedes Modellunternehmens ausstellen, damit die Besucher die traditionellen Fertigkeiten in den Bereichen Lebensmittel, Kleidung und Unterkünfte, mit denen Edo-Tokyo weltweit aufwartet, persönlich sehen und erleben können. Darüber hinaus bieten wir Workshops an, in denen die Besucher die Techniken der einzelnen Unternehmen, wie Kumiko-Holzkunst und Kumihimo-Flechtkunst, erleben und genießen können. Die Ausstellung wird auch besondere Produkte zeigen, die in Zusammenarbeit mit Pariser Designern entstanden sind und auf der internationalen französischen Messe Maison&Objet Paris ausgestellt wurden. Erleben Sie geliebte und über die Jahrhunderte weitergegebene Traditionen aus Edo und Tokio aus verschiedenen Perspektiven. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie in unserem Sonderartikel.

https://en.edotokyokirari.jp/news/life/edotokyotimeless/

Übersicht über die Veranstaltung Name: Ausstellung EDO TOKYO TIMELESS des Projekts Edo Tokyo Kirari: Begegnung mit Tokios altehrwürdigen Marken in Wakeijuku" Daten und Uhrzeiten: 10:00 17:00 Uhr Freitag, 7. März bis Sonntag, 9. März 2025 *10:00 bis 16:00 Uhr, nur am letzten Tag. Veranstaltungsort: Wakeijuku Honkan (ehemalige Residenz des Marquis Hosokawa) 1-21-2 Mejirodai, Bunkyo-ku, Tokyo, 112- 8682 *Es gibt keine Parkmöglichkeiten, daher bitten wir Sie, nicht mit dem Auto zu kommen. Eintritt: kostenlos (für die Teilnahme an den Workshops usw. fallen Kosten an) Organisatoren: Metropole Tokio, Projekt Edo Tokyo Kirari Details: Ausstellungen, Workshops, Verkaufsstände usw. zu den Techniken und Produkten der Modellunternehmen des Projekts Edo Kirari

Überblick über das Projekt Edo Tokyo Kirari Links

Website: https://en.edotokyokirari.jp/

Sonderartikel zur Ausstellung: https://en.edotokyokirari.jp/news/life/edotokyotimeless/

Instagram: https://www.instagram.com/edo_tokyo_kirari

Facebook: https://www.facebook.com/Edo-tokyo-kirari-638579083261624

Überblick über Wakeijuku

Das Wakeijuku Honkan (ehemalige Residenz des Marquis Hosokawa) ist ein typisches Herrenhaus der Kazoku (japanischer Adel) aus der frühen Showa-Ära. Es wurde 1936 von Marquis Moritatsu Hosokawa, dem 16. Oberhaupt der Familie, erbaut. 1955 erwarb Kisaku Maekawa das ehemalige Haus des Marquis Hosokawa und das über 23.0002 m2 große Anwesen von der Familie und richtete auf dem Gelände ein Studentenwohnheim für Männer namens Wakeijuku ein. Abgesehen von ein oder zwei Mal im Monat ist das Gelände normalerweise für die Öffentlichkeit geschlossen, aber während dieser dreitägigen Veranstaltung ist es geöffnet.

Offizielle Website des Wakeijuku Honkan (ehemalige Residenz des Marquis Hosokawa)

https://www.wakei.org/honkan/index.html

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250225255902/de/

Contacts:

Anfragen über das Projekt Edo Tokyo Kirari

Abteilung für Planung und Koordination, Abteilung für allgemeine Angelegenheiten, Büro für Industrie- und Arbeitsangelegenheiten, Stadtverwaltung Tokio

2-8-1 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo Japan 163-8001

Tel: +81-3-5320-4685

E-Mail: S0290106@section.metro.tokyo.jp