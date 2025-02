Die Bitcoin-Holding Strategy (ehemals MicroStrategy) steht weiter massiv unter Druck, denn der Bitcoin fällt immer weiter. Das bewegt die Mutter aller Kryptowährungen jetzt und so sollten Anleger mit der Situation umgehen. Bitcoin rutscht unter 80.000 US$ Der Abverkauf beim Bitcoin geht immer weiter. Am Freitag rutschte die Mutter aller Kryptowährungen unter die magische Marke von 80.000 US$, womit der Kurs auf dem tiefsten Stand seit Anfang November ...

Den vollständigen Artikel lesen ...