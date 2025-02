DJ MÄRKTE ASIEN/Aktien massiv unter Druck - Verluste bis zu 3,6% an den Börsen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach neuen Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump und kräftigen Verluste an der Wall Street sind die Aktienmärkte in Ostasien am Freitag schwer unter Druck geraten. Trump sagte, dass die zunächst nach Verhandlungserfolgen ausgesetzten Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe aus Kanada und Mexiko am 4. März in Kraft treten werden. Besonders schwer wog aber die Ankündigung, einen zusätzlichen Zoll von 10 Prozent gegen China zu planen, der ebenfalls am 4. März in Kraft treten könnte. Dieser käme zu den 10-prozentigen Zöllen auf Einfuhren aus China noch hinzu, die am 4. Februar in Kraft traten.

In Tokio sackte der Nikkei-225-Index um 2,9 Prozent ab auf 37.155 Punkte. Es war das größte Tagesminus seit September. Neue Preisdaten aus Japan bewegten nicht, sie waren im Rahmen der Erwartung ausgefallen und dürften die japanische Notenbank nicht von deren aktuellem Zinserhöhungskurs abbringen.

In Hongkong (Späthandel) ging es um 3,6 Prozent nach unten, in Seoul um 3,4 Prozent. Kaum besser hielt sich Schanghai mit einem Minus von 2,0 Prozent. Im australischen Sydney wurde der Handelstag mit einem Abschlag von 1,2 Prozent beendet.

Die zusätzlichen Zölle von 20 Prozent auf China könnten das reale BIP-Wachstum Chinas um schätzungsweise 0,46 Prozentpunkte dämpfen, kommentierte Ökonom Samuel Tse von DBS. "Auch wenn man davon ausgeht, dass die Auswirkungen überschaubar sind, könnten die anhaltenden Handelsspannungen Peking dazu veranlassen, die Stimulierungsmaßnahmen zu verstärken", so der Wirtschaftsexperte weiter. Mit einer "proaktiveren" fiskalischen Haltung werde Peking wahrscheinlich das Ziel des Haushaltsdefizits von 3,8 Prozent des BIP auf 4 bis 5 Prozent anheben.

Analyst Michael Wan von MUFG erklärte zu den Zöllen, dass die indirekten Lieferkettenkanäle zwischen asiatischen Ländern und Mexiko seit 2017 zugenommen hätten, weshalb sich die Zölle gegen Mexiko auf die Lieferketten für den Chip- und Automobilsektor auswirken dürften.

Abseits der Zollthematik hieß es an den chinesischen Börsen, dass die Anleger aus teuren Technologieaktien umschichteten in sogenannte Value-Werte, nachdem Technologieaktien im vergangenen Monat dank des Durchbruchs des einheimischen KI-Startups Deepseek stark zugelegt hätten.

Chip- und Autoaktien bei den größeren Verlierern

Unter den Einzelwerten litten besonders Aktien aus dem Chip- und Automobilbereich unter der US-Zollpolitik - erstere aber auch dem 8-prozentigen Minus des KI-Schwergewichts Nvidia an der Wall Street.

In Seoul ging es für die Chipaktie SK Hynix um 4,5 Prozent nach unten, Hanmi Semiconductor verloren 6,5 Prozent. In Tokio kamen Advantest um 8,8 und Tokyo Electron um 4,4 Prozent zurück, in Schanghai SMIC um knapp 3 Prozent.

Im Autosektor verbilligten sich in Seoul Hyundai um 3,7 Prozent, in Hongkong BYD um 8,1 und Geely um 7,7 Prozent und in Tokio Toyota um 3,4 und Mazda um 2,7 Prozent.

Nur anfangs einigermaßen stabil zeigten sich in Hongkong Xiaomi, am Ende des Tages stand auch hier ein Minus von rund 4 Prozent. Dass der chinesische Elektronikriese sein neues Luxus-Elektrofahrzeug zu einem deutlich niedrigeren Preis als erwartet auf den Markt bringt, hatte die Aktie zunächst noch gestützt.

In Sydney gewannen TPG Telecom gegen den schwachen Markt 2,4 Prozent. Das Unternehmen hatte einen Anstieg des bereinigten Jahresgewinns um 3,4 Prozent gemeldet. Endeavour berichtete dagegen einen 15 Prozent niedrigeren Gewinn im ersten Halbjahr. Der Kurs der Aktie des Getränkenetzbetreibers büßte 7,1 Prozent ein.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.172,40 -1,2% +0,2% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 37.155,50 -2,9% -4,1% 07:00 Kospi (Seoul) 2.532,78 -3,4% +5,6% 07:00 Schanghai-Comp. 3.320,90 -2,0% -0,9% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 22.864,13 -3,6% +18,2% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.898,57 -0,6% +3,5% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.575,09 -0,7% -3,4% 10:00 BSE (Mumbai) 73.581,65 -1,4% -6,2% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 08:12 % YTD EUR/USD 1,0388 -0,1% 1,0396 1,0469 +0,3% EUR/JPY 155,85 +0,1% 155,70 156,28 -4,3% EUR/GBP 0,8257 +0,1% 0,8246 0,8270 -0,2% GBP/USD 1,2582 -0,2% 1,2603 1,2659 +0,5% USD/JPY 150,05 +0,2% 149,79 149,26 -4,6% USD/KRW 1.462,77 +0,8% 1.450,86 1.442,38 -0,9% USD/CNY 7,1819 -0,1% 7,1880 7,1763 -0,4% USD/CNH 7,2939 -0,1% 7,2992 7,2712 +2,0% USD/HKD 7,7791 +0,0% 7,7776 7,7749 +0,1% AUD/USD 0,6211 -0,3% 0,6232 0,6294 +0,4% NZD/USD 0,5598 -0,5% 0,5627 0,5681 +0,0% Bitcoin BTC/USD 79.432,55 -6,2% 84.647,60 86.124,10 -16,1% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,72 70,35 -0,9% -0,63 -1,6% Brent/ICE 73,44 74,04 -0,8% -0,60 -1,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.859,25 2.873,60 -0,5% -14,35 +9,0% Silber (Spot) 31,10 31,28 -0,5% -0,17 +7,7% Platin (Spot) 948,70 956,50 -0,8% -7,80 +4,6% Kupfer-Future 4,51 4,58 -1,6% -0,07 +12,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

February 28, 2025 02:39 ET (07:39 GMT)

