US-Präsident Donald Trump versetzt die internationalen Kapitalmärkte wieder einmal in Aufruhr. Am Vorabend kündigte er neue Zölle an und sorgte damit für einen starken Abverkauf an der Wall Street. Der DAX schloss zwar noch bei 22.550, am Freitag geht es aber weiter abwärts. Die Aktien von Aixtron, Allianz, Alzchem, BASF, BMW, Infineon und Rheinmetall stehen besonders im Fokus.

