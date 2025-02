Kolumbien ist der Star unter den Bergbauländern Südamerikas. Kaum irgendwo anders gibt es noch so viele Metalle zu entdecken. Quimbaya Gold könnte der nächste Explorationserfolg aus dem Andenstaat werden. Das Unternehmen hat sich die Claims neben einer der hochgradigsten Goldminen der Welt gesichert.

Kolumbien: Das attraktivste Bergbauland Südamerikas?

Der Goldpreis rennt von Hoch zu Hoch und die Goldaktien ziehen inzwischen mit. In vergangenen Goldbullenmärkten waren es stets die Produzenten, die als erste vom Preisanstieg bei dem Edelmetall profitieren. Abzulesen ist das in diesen Tagen an vielen Charts: Sie zeigen meist gen Norden. So ist es auch 2024 gewesen. Doch nun schauen mehr und mehr Investoren auch in die zweite und dritte Reihe der sogenannten Developer und Explorer. Hier gibt es jede Menge Unternehmen zu entdecken. Entdecken ist auch das Stichwort, wenn es um Kolumbien geht. Lange hatte das Land weltweit und auch im Bergbau einen schlechten Ruf infolge des Bürgerkriegs. Eine Folge: es gibt heute in Südamerika wahrscheinlich kein Land, was in diesem Maße unterexploriert ist, wie es in der Branche heißt.

Aris Mining: Vorzeige-Produzent in den Anden

Die Lage in dem Andenstaat ist schon viele Jahre stabil. Die Regierung bemüht sich, ein gutes Umfeld für Investoren aus dem Ausland zu schaffen. Und das gilt auch für den Bergbau. Eine der Erfolgsstorys der vergangenen Jahre ist Aris Mining. Das kanadische Unternehmen betreibt inzwischen zwei Untergrund-Minen im Land. 2024 wurden dort insgesamt 210.955 Unzen Gold gefördert. Aktuell läuft der Ausbau der Verarbeitungsanlage auf der Segovia-Mine. Sie soll die Produktion von Aris MIning auf 450.000 Unzen jährlich erhöhen. Mit durchschnittlich 16 g/t Gold ist Segovia eine der hochgradigsten Goldminen der Welt. Die Aktie des Unternehmens konnte sich in den vergangenen ...

