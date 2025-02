Der DAX befindet sich am Freitag in einem starken Abwärtstrudel. Darum fällt der deutsche Leitindex jetzt deutlich, und das wird heute noch entscheidend für den Kursverlauf. Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von Alzchem und IAG. Schwache Vorgaben von den Übersee-Börsen haben am Freitag den Druck auf den DAX aufrecht gehalten. Der deutsche Leitindex sank im frühen Handel um 0,69 Prozent auf 22.397 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ...

