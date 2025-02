https://bueckergmbh.de/Blog/Content/IBMflation-2025

IBMflation: IBM-Preise steigen 38,5 % über die Inflationsrate hinausDie Preise für IBM-Software sind seit 2022 um 50,8 % gestiegen, während die Inflation in Deutschland im gleichen Zeitraum nur 12,3 % betrug. Damit liegen die Preiserhöhungen von IBM um satte 38,5 % über der allgemeinen Teuerungsrate.IBM hebt seine Softwarepreise auch 2025 erneut um 6 % an - nach einer 6 %-Erhöhung in 2024 und einem drastischen 24 %-Sprung in 2023. Zum Vergleich: In den sieben Jahren vor 2022 lagen die jährlichen Preissteigerungen im Schnitt bei moderaten 3 %. Zusätzlich reduzierte IBM zum 1. Juli 2024 die Partner-Margen für Wartung und Updates um ein Drittel, was die Profitabilität des Unternehmens stützen sollte.Weitere Analysen zur langfristigen Entwicklung der IBM-Softwarepreise seit 2014 sowie detaillierte Grafiken sind in der Studie IBMflation 2025 enthalten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter:Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.Ihr Volker Schulz