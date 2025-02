Die SAP-Aktie verzeichnete am Vormittag einen leichten Rückgang im XETRA-Handel. Der Anteilsschein des Walldorfer Softwarekonzerns rutschte um 0,7 Prozent auf 265,60 Euro ab, nachdem er bei 265,15 Euro in den Handelstag gestartet war. Das Tagestief wurde bei 264,05 Euro markiert. Der aktuelle Kurs liegt damit rund 6,7 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 283,50 Euro, welches am 19. Februar 2025 erreicht wurde. Dennoch zeigt sich die Aktie in einer robusten Langzeitentwicklung - vom 52-Wochen-Tief bei 163,82 Euro vom April 2024 hat sich der Kurs um beeindruckende 38,3 Prozent erholt. Marktexperten bleiben überwiegend optimistisch und taxieren das durchschnittliche Kursziel auf 281,11 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 6,28 Euro je Aktie. Im vergangenen Quartal konnte SAP bereits ein Ergebnis von 1,37 Euro je Aktie präsentieren - ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahreswert von 1,02 Euro. Auch der Quartalsumsatz wuchs um 10,73 Prozent auf 9,38 Milliarden Euro.

Wettbewerbsdynamik im Cloud-Geschäft

Während SAP als Europas größter Softwarekonzern weiterhin solide Geschäftszahlen vorweisen kann, zeigt sich beim US-Konkurrenten Salesforce ein gemischtes Bild. Der SAP-Rivale verzeichnete zuletzt enttäuschende Zahlen, die unter den Markterwartungen lagen. Mit einem Gewinn je Aktie von 1,78 US-Dollar verfehlte Salesforce die Analystenschätzungen von 2,61 US-Dollar deutlich. Auch beim Umsatz blieb das Unternehmen mit 9,93 Milliarden US-Dollar unter den prognostizierten 10,04 Milliarden US-Dollar. Insbesondere die Prognose für das laufende Geschäftsjahr enttäuschte die KI-Hoffnungen der Anleger. Die Salesforce-Aktie reagierte entsprechend mit Kursverlusten, was im Wettbewerbsvergleich die relative Stärke von SAP unterstreicht. Für SAP-Anleger steht in Kürze ein wichtiger Termin an: Die Bilanz für das erste Quartal 2025 wird am 22. April erwartet und dürfte weitere Aufschlüsse über die Geschäftsentwicklung geben.

