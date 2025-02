Böser Rückschlag für die Nvidia-Bullen. Nach einem guten Start in den Handel brach der Kurs des KI-Chipgiganten am Donnerstag komplett ein. Am Ende stand ein Minus von 8,5 Prozent zu Buche - das Chartbild hat sich damit deutlich eingetrübt. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich nun auf dieses Event.

