WIESBADEN (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Dienstag, 04.03.2025(Nr. 10) Zahl der Woche zum Internationalen Frauentag (8.3.2025): Haupteinkommensperson in Paarhaushalten nach Geschlecht, Jahre 2021-2024Mittwoch, 05.03.2025(Nr. N009) Krankenhausbehandlungen aufgrund von Depressionen nach Geschlecht, Alter sowie Behandlungsdauer, Jahre 2003 bis 2023(Nr. N010) Frauen in Parlamenten in Deutschland und im internationalen Vergleich, Jahre 2008 bis 2025Donnerstag, 06.03.2025(Nr. 080) Zum Equal Pay Day (7.3.2025): Gender Gap Arbeitsmarkt, Jahr 2024Freitag, 07.03.2025(Nr. 081) Umsatz im Dienstleistungsbereich, Dezember und Jahr 2024(Nr. 082) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Januar 2025(Nr. 083) Ausgaben und Personal für Forschung und Entwicklung, Jahr 2023(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html