Linz (www.anleihencheck.de) - Die türkische Lira (TRY) schafft es einfach nicht sich gegenüber dem US-Dollar und dem Euro zu erholen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zwar sei die Inflationsrate von 44,3% im Dezember 2024 auf 42,1% im Januar gefallen, die Aussichten hätten sich jedoch eingetrübt. Die türkische Nationalbank (CBT) habe ihre Prognose für das Jahr 2025 u. a. aufgrund der erwarteten Preise für Lebensmittel von 21% auf 24% korrigiert. Die Zinsen würden wohl auf einem hohen Niveau verbleiben und die CBT werde vorsichtig in puncto Zinssenkungen agieren müssen. Die Währung notiere gegenüber dem Euro nach einer kurzen Erholungsphase gegen Ende des Jahres mit einem Kurs von 38,000 wieder auf dem All Time High vom September 2024. (28.02.2025/alc/a/a) ...

