Zürich (ots) -Digitalisierung und Nachhaltigkeit, zwei Begriffe, die 2025 natürlich auch das Schweizer Handwerk und seine Arbeitsweisen prägen. Die Angebotserstellung und andere administrative Aufgaben sind oft zeitintensiv - und Zeit ist bekanntlich Geld. Wie innovative Technologien wie KI-gestützte Tools und nachhaltige Ansätze enorme Potenziale zur Effizienzsteigerung bieten, erklärt Florian Laudahn, Leiter der Handwerkerplattform renovero.Transparenz, wirtschaftliche Nachhaltigkeit und Qualität überzeugen Kunden. Was gerne übersehen wird, ist, dass es hier thematisch weit über ökologische Aspekte hinausgeht. Denn sind am Ende Kostensenkung und Prozessoptimierung nicht das, was jeder Unternehmer anstrebt?Konkret bedeutet das:- Transparenz in Angeboten: Heutzutage erwarten Kunden klare Angaben zu Materialien, Arbeitsprozessen und Kostenstrukturen. Eine detaillierte Darstellung schafft hier Vertrauen und reduziert gleichzeitig Rückfragen oder Missverständnisse.- Kreislaufwirtschaft als Wettbewerbsvorteil: Durch die Wiederverwendung von Materialien oder die Reparatur bestehender Bauteile können Betriebe nicht nur Abfall reduzieren, sondern auch deutlich Materialkosten sparen. Das stärkt die Position gegenüber preisbewussten Kunden, bietet neue Abgrenzungsmöglichkeiten zur Konkurrenz.- Langlebigkeit und Qualität: Angebote, die auf langlebige Lösungen setzen, überzeugen Kunden langfristig und reduzieren den Bedarf an Nachbesserungen - ein klarer wirtschaftlicher Vorteil für Kunden und Betriebe gleichermassen.Gut zu wissen: Im Artikel der Schweizer Circular GmbH "Zirkuläres Bauen 2025 (https://circularhub.ch/magazin/details/zirkulaeres-bauen-2025-regulatorische-trends-und-vorgaben-in-der-schweiz-teil-2)" werden regulatorische Trends beleuchtet und gezeigt, wie Anforderung an Transparenz in der Materialwahl und -beschaffung den Schweizer Markt beeinflussen.Für den geneigten Leser mit etwas mehr Zeit beschreibt der Abschlussbericht "Dialog und Perspektive Handwerk 2025 (https://handwerk-bw.de/fileadmin/media/Downloads/handwerk-2025-abschlussbericht-lang.pdf)" des - zugegebenermassen - nicht Schweizer, sondern Deutschen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg auf 112 Seiten, wie Handwerksbetriebe durch Kooperationen und die Optimierung von Materialkreisläufen ihre Zukunftsfähigkeit sichern können.KI-gestützte Automatisierung: Zeit sparen, Qualität steigern, Kunden zufriedener machen.Die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI - auch AI) hat das Potenzial, den Angebotsprozess radikal zu verändern. Man muss nicht einen reinen Büro-Job haben, um die Vorteile künstlicher Intelligenz nutzen zu können. KI-Tools ermöglichen es auch Handwerkern, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren, während administrative Aufgaben zeitgemäss automatisiert werden:- Automatisierte Angebotserstellung: Mit KI können Handwerker Angebote binnen weniger Sekunden generieren und das individuell, ganz auf den Stil des jeweiligen Unternehmens und die Bedürfnisse des Kunden angepasst.- Präzisere Kalkulationen: Durch den Einsatz historischer Daten und intelligenter Algorithmen können Materialkosten, Arbeitszeiten und potenzielle Risiken genauer berechnet werden und so Angebote attraktiver machen.- Kundenspezifische Anpassungen: KI kann frühere Aufträge analysieren und ähnliche Angebote erstellen, wodurch die Individualität der Arbeitsweise jedes Handwerkers bewahrt bleibt.Gut zu wissen: Auf openasset.com beschreibt die Autorin Cinthya Soto umfassend, wie KI im Bauwesen Prozesse wie Kalkulationen und Angebotsmanagement beschleunigt.KI-Tools für Handwerk: Praxisbeispiele aus 2025Ein Beispiel ist der Einsatz von KI auf unserer Plattform renovero.ch, die speziell auf die Bedürfnisse von Handwerkern zugeschnitten ist:- KI-Preisrechner: Dieses Tool analysiert ähnliche Angebote auf renovero.ch datenschutzgerecht und liefert Preisrahmen für neue Projekte - eine wertvolle Orientierungshilfe für präzise Preisfindung im Angebotsprozess.- KI-Offerten-Assistent: Dieses neue und innovative Feature erstellt vor den Augen des Handwerkers innerhalb weniger Sekunden massgeschneiderte Angebote. Basierend auf einer sogenannten Vektordatenbank greift es auf frühere Projekte in der renovero Datenbank zurück, um individuelle Offerten zu generieren. Dieses Tool basiert auf Google Gemini, das auf Basis der hinterlegten Daten Projektbeschreibungen analysiert und strukturierte Ergebnisse liefert.Mit diesen ersten von vielen weiteren geplanten KI-Funktionen setzt sich renovero.ch aktiv dafür ein, Schweizer Handwerksbetrieben Zeit zu sparen und Angebote fortschrittlich zu optimieren. Mit dem KI-Offerten-Assistenten können Handwerker Angebote nicht nur schneller erstellen, sondern auch sehr viel professioneller und für Kunden verständlicher präsentieren. Beide Tools sind Teil des renovero Profi-Tarifs (https://www.renovero.ch/de/fuer-handwerker) und im Rahmen diese Abos unbegrenzt nutzbar - ein entscheidender Vorteil in einer Branche, in der Zeitersparnis oft über Erfolg entscheidet.Über den AutorFlorian Laudahn führt bei localsearch als Head of Verticals die beiden Plattformen renovero und Vergleich CH. Die Themen webbasierte Geschäftsmodelle, Digitalisierung und Automation sind seit mehr als 16 Jahren seine beruflichen Schwerpunkte.Über renovero und Vergleich CHrenovero ist die führende Handwerker-Plattform der Schweiz und vereinfacht den Austausch zwischen qualifizierten Handwerkern und Auftraggebern. Auf Vergleich CH finden sich in einem Universum von insgesamt 55 Vergleichsplattformen über 140000 Anbieter aus Beauty, Gesundheit, Handwerk, Lifestyle und Business.Pressekontakt:localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT: +41 58 262 76 82E-Mail: media@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061097/100929263