Hannover (ots) -Messbare Erfolge trotz kleiner Vertriebsabteilung? Was für viele Selbstständige nur schwer umsetzbar klingt, wird mit umsatz.io zur Realität. Mit seiner Softwarelösung revolutioniert Marvin Flenche, Gründer und Geschäftsführer der A&M Sales Solutions GmbH, die Vertriebsbranche: Das CRM-System, das speziell für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt wurde, hilft dabei, die Vertriebsprozesse zu optimieren - und sorgt so für eine messbare Umsatzsteigerung. Wie Selbstständige mit umsatz.io auch ohne ein großes Vertriebsteam ihre Verkaufszahlen steigern, verrät Marvin Flenche im Folgenden.Viele Selbstständige verfügen über keine große Vertriebsabteilung und haben daher Schwierigkeiten, ihre Verkaufszahlen zu steigern. Da sie kein spezialisiertes Vertriebsteam haben, tragen sie die gesamte Verantwortung für alle Vertriebsaktivitäten. Oftmals greifen sie auf unübersichtliche Tabellen oder manuelle Prozesse zurück, die nicht nur zeitaufwendig und ineffizient sind, sondern auch kaum Struktur bieten. Diese Vorgehensweise führt über kurz oder lang zu ineffizienten Abläufen und verpassten Chancen. "Die meisten Selbstständigen haben keine große Vertriebsabteilung, was die Skalierung ihrer Verkaufsaktivitäten erschwert", berichtet Marvin Flenche von der A&M Sales Solutions GmbH. "Ohne klare Strukturen fehlt es ihnen oft an der nötigen Übersicht, um gezielt zu wachsen.""Trotz dieser Herausforderungen ist es durchaus möglich, messbare Vertriebserfolge zu erzielen", fährt der Vertriebsexperte fort. "Mit den richtigen Tools und einer klaren Strategie können Selbstständige mit kleinen Teams effektiv ihre Verkaufszahlen steigern." Marvin Flenche hat für seine Kunden mit umsatz.io eine Softwarelösung entwickelt, die es auch kleinen Unternehmen ermöglicht, das volle Potenzial ihres Vertriebs auszuschöpfen - und das ganz ohne große Vertriebsabteilungen. Das Tool kombiniert die Einfachheit einer Excel-Tabelle mit der Vielseitigkeit einer CRM-Software. So sparen Unternehmer nicht nur wertvolle Zeit, sondern steigern auch rasch ihre Umsätze und fördern ihr Unternehmenswachstum. Flexibel bedienbar und individuell konfigurierbar, ist das System vor allem für Selbstständige mit weniger als 50 Mitarbeitern perfekt geeignet. Zudem überzeugt umsatz.io im Vergleich zu anderen Lösungen auf dem Markt durch seine Benutzerfreundlichkeit, seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und seine Skalierbarkeit.Die Herausforderungen kleiner Vertriebsteams"Gerade in kleinen Vertriebsteams, die oft aus nicht mehr als drei oder vier Personen bestehen, ist es häufig so, dass sich jeder Mitarbeiter mit einer Vielzahl von Aufgaben gleichzeitig auseinandersetzen muss", sagt Marvin Flenche. "Für gewöhnlich übernimmt das Team nicht nur den klassischen Vertrieb, sondern kümmert sich auch um das Führen von Beratungsgesprächen, Follow-ups sowie das Organisieren von Vorgesprächen - und das alles mit nur wenigen Personen." Das führt schnell zu einer Überlappung der Aufgabenbereiche, sodass der Blick für das Wesentliche verloren gehen kann. Wenn die Prozesse nicht klar strukturiert sind, droht das Chaos: Termine werden verpasst, Follow-up-Anrufe geraten in Vergessenheit und Leads gehen unter.Um dieser Problematik entgegenzuwirken, sind eine präzise Aufgabenplanung und eine konsequente Strukturierung unerlässlich. Ein effektives CRM-System kann dabei helfen, den gesamten Vertriebsprozess transparent und nachvollziehbar zu machen. Es bietet die Möglichkeit, jederzeit nachzuvollziehen, wie oft ein Kunde bereits kontaktiert wurde, welche Schritte als Nächstes anstehen und welcher Mitarbeiter für welchen Bereich zuständig ist. Gerade in kleinen Vertriebsabteilungen sorgt das dafür, dass sich jeder Mitarbeiter auf seinen eigenen Aufgabenbereich konzentrieren kann, ohne vom Gesamtaufwand überwältigt zu werden.Lückenlose Dokumentation und präzise AufgabenplanungEin weiterer entscheidender Vorteil eines modernen CRM-Systems liegt in der Möglichkeit, Vertriebsaktivitäten in klar definierte Rollen aufzuteilen. So kann beispielsweise eine Person die Erstanrufe übernehmen, während ein anderer Mitarbeiter die Beratungsgespräche führt. Eine dritte Rolle könnte für das Setting, also für die Organisation und Planung weiterer Kundenkontakte, verantwortlich sein, während sich ein vierter Mitarbeiter um die Kaltakquise kümmert. Diese Spezialisierung trägt nicht nur dazu bei, den Überblick zu behalten und den Arbeitsalltag effizienter zu gestalten, sondern verhindert auch, dass sich das Team mit nebensächlichen Aufgaben verzettelt. Ein leistungsstarkes CRM-System erinnert zudem automatisch an offene Aufgaben. Alle Aktivitäten werden systematisch und lückenlos dokumentiert, sodass Vertriebsteams jederzeit nachvollziehen können, ob die geplanten Schritte für den Tag tatsächlich abgeschlossen wurden. Diese strukturierte Vorgehensweise ist entscheidend, um sicherzustellen, dass keine wichtigen Details übersehen werden.Vertriebsoptimierung auf höchstem NiveauGenau an dieser Stelle setzt umsatz.io an: Das Tool bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die es sehr einfach macht, innerhalb kürzester Zeit Erfolge zu erzielen. Die Hauptzielgruppe sind Selbstständige, die von der Excel-Liste auf eine CRM-Lösung umsteigen möchten. Sie können ihre Listen unkompliziert hochladen, um alle Daten direkt in das System zu importieren.Mit umsatz.io können Selbstständige ihre Vertriebsaktivitäten effizient organisieren, Aufgaben klar strukturieren und dabei stets den Überblick behalten. Dabei ist das System alles andere als starr - vielmehr lässt es sich individuell an die spezifischen Bedürfnisse anpassen. Zudem liefert umsatz.io stets die relevanten Informationen zur passenden Zeit, sodass Selbstständige ihren Umsatz rasch steigern können. "Dank der zentralen Datenspeicherung sparen unsere Nutzer viel Zeit", sagt Marvin Flenche. "So können sie nicht nur mehr Kunden gewinnen, sondern ihnen mit ihrem Angebot auch noch besser helfen - und das auf eine Art und Weise, die den individuellen Bedürfnissen kleiner Vertriebsabteilungen gerecht wird."