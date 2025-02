Nach den gestrigen vorläufigen Jahreszahlen brach der Kurs der Aixtron-Aktie in der Spitze um -20% ein. Am Freitag verliert sie weiter und steht aktuell bei 11,60 €. Zuletzt bewegte er sich in einer Range von 13 bis 15 €. Was ist jetzt zu erwarten? Massiver Ertragseinbruch Das vierte Quartal fiel zwar stark aus, konnte den bisherigen Rückgang jedoch nicht mehr ausgleichen. Das operative EBIT reduzierte sich um 16% auf 131,2 Millionen €. Die EBIT-Marge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...