Der Aktienmarkt in Hongkong verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung, wobei der Benchmark-Index seinen höchsten Stand seit 2022 erreicht hat. Bemerkenswert an dieser Rallye ist die treibende Rolle der Festlandinvestoren aus China, die über die südliche Verbindung des Stock Connect-Programms in Hongkong-notierte Aktien investieren. Diese Entwicklung hat unmittelbare Auswirkungen auf Tech-Giganten wie Tencent. Die Investoren aus dem chinesischen Festland haben in dieser Woche Hongkong-Aktien im Wert von netto 75 Milliarden HK$ (9,6 Milliarden US-Dollar) gekauft - das höchste wöchentliche Volumen seit Januar 2021. Laut Daten von UBS macht die südliche Handelsaktivität inzwischen 25% des gesamten Marktvolumens in Hongkong aus, was einem Anstieg von neun Prozentpunkten seit September 2024 entspricht. Festlandinvestoren konzentrieren sich zunehmend auf chinesische Technologieaktien, wobei Tencent zu den bevorzugten Investitionen gehört.

Tencent-Aktie unter Beobachtung

Die Tencent-Aktie zeigte jedoch jüngst Schwächetendenzen im Frankfurter Handel. Am Freitagvormittag verzeichnete sie einen Rückgang von 2,8 Prozent auf 59,59 EUR, nachdem sie am Vortag bereits um 0,6 Prozent auf 60,81 EUR gefallen war. Dennoch bleibt das Potenzial der Aktie beachtlich: Das 52-Wochen-Hoch vom 21. Februar 2025 bei 64,45 EUR könnte mit einem Kursplus von etwa 8 Prozent wieder erreicht werden. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief vom 5. März 2024 bei 31,17 EUR hat die Aktie bereits einen beeindruckenden Anstieg von fast 50 Prozent erzielt. Die Geschäftszahlen des Unternehmens sind vielversprechend - im letzten Quartalsbericht vom 13. November 2024 präsentierte Tencent einen Gewinn pro Aktie von 6,27 HKD, verglichen mit 4,13 HKD im Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg um 8,98 Prozent auf 181,93 Milliarden HKD. Experten rechnen für das Gesamtjahr 2024 mit einem Gewinn von 22,69 CNY je Aktie und einer Dividendenausschüttung von 4,12 CNY.

