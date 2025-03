© Foto: picture alliance / MIS | Sportpressefoto M.i.S

Wer mit Aktien regelmäßig steigende Einnahmen erzielen möchte, trifft mit Dividendenaristokraten eine gute Wahl. Warren Buffett ist vor allem für seine langjährigen erfolgreichen Investitionen in zahlreiche Dividendenaktien wie Coca-Cola, American Express oder Chevron bekannt. Doch daneben besteht seine Holding Berkshire Hathaway zum Großteil auch aus Versicherungen, deren Prämieneinnahmen Jahr für Jahr steigen. Daran ändern selbst größere Schadensfälle wenig, die in Einzelfällen zu hohen Verlusten führen, da im Gegenzug die Prämien entsprechend anziehen. Eine Versicherung, die bereits seit 1923 erfolgreich am Markt agiert, ist Old Republic International. Wie Old Republic aufgestellt ist …