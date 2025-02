XRP Kurs fällt 10 Prozent in 24 Stunden - wie geht es weiter mit der Ripple-Währung?

Die Krypto-Welt befindet sich weiterhin in einer Korrekturphase und Bitcoin führt die Branche derzeit mit Verlusten von fast 20 Prozent innerhalb einer Woche in eine Krise. Auch die Altcoins reagieren entsprechend bearish und müssen mitunter besonders starke Kursverluste hinnehmen. XRP ist von dieser Marktbewegung ebenfalls stark betroffen und liegt in den letzten 24 Stunden mit fast 10 Prozent im Minus.

Viele Anleger fragen sich, wie lange diese Korrekturphase noch anhalten kann. Eine Antwort darauf gibt der Krypto-Analyst "Dark Defender", der einen Tiefpunkt für den aktuellen Zyklus ausgemacht hat.

XRP kann weiter fallen: Lokaler Tiefpunkt bei 1,88 US-Dollar?

Laut dem Krypto-Experten, der regelmäßig Analysen zu verschiedenen Kryptowährungen mit seinen über 137.000 Followern über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) teilt, ist der XRP Kurs noch nicht am Ende der aktuellen Korrektur angekommen. Während die Ripple-Währung nämlich in den heutigen Morgenstunden zum ersten Mal im Jahr 2025 unter die Marke von 2 US-Dollar gefallen ist, dürfte in den kommenden Tagen eine noch niedrigere Preisregion erreicht werden.

"Dark Defender" erklärt in seinem Tweet, dass er bereits eine entsprechende Analyse mit fallenden Kursen vor einer Woche veröffentlicht hatte, die jetzt kurz vor dem vollständigen Vollenden sei. Damals erklärte er bereits, dass die Wellenbewegung des XRP-Charts den Preis zunächst auf ein Niveau von 1,90 bis 1,88 US-Dollar drücken wird. Also könnte der Kurs in den kommenden Stunden und Tagen noch etwas weiter fallen, bevor eine Konsolidierungsphase eintritt.

Hi all. We set the bottom to $1.88 to $1.91 long ago and want to share the structure discussed last Tuesday, February 22nd.



We hit our target correction level.



The similar Fibonacci dip level was $0.3917, and then XRP had a tremendous reversal. I see this level as identical to… pic.twitter.com/0NvfbLziLn - Dark Defender (@DefendDark) February 28, 2025

Allerdings verrät er in seinem Tweet außerdem, dass sich der aktuelle Kursverlauf stark dem Verhalten ähnelt, als der XRP Preis ein Niveau von 0,3917 US-Dollar erreicht hatte: Nach einer ähnlichen Wellenbewegung explodierte der XRP Kurs enorm und konnte eine starke Trendwende durchleben. Der Analyst sieht ein ähnliches Verhalten in der baldigen Zukunft der Kryptowährung, was auf ein Comeback in den nächsten Wochen hindeutet. Mit genaueren zeitlichen Angaben hält sich der Krypto-Experte zwar zurück, doch verrät die im Tweet angehängte Grafik, dass der Tiefpunkt wahrscheinlich Anfang bis Mitte März erreicht wird.

Es dürfte also noch einige Wochen dauern, bevor XRP zu einem erneuten Kursanstieg ansetzt. Zusätzlich ist es wahrscheinlich, dass Bitcoin zuvor einen bullishen Trend startet, um den Altcoins zusätzlichen Antrieb zu verschaffen. Gerade deshalb könnte es sinnvoll sein, entweder direkt in den BTC-Token zu investieren oder sich mit Token zu beschäftigen, die im Bitcoin-Ökosystem angesiedelt sind. Der weltweit erste Bitcoin-Meme-Token BTC Bull (BTCBULL) verspricht sogar BTC-Airdrops für Anleger.

So profitieren frühzeitige BTCBULL-Anleger von einem neuen Bitcoin-Allzeithoch

Der Bitcoin-Meme-Token setzt darauf, dass die größte Kryptowährung der Welt in den kommenden Monaten und Jahren die Marke von 250.000 US-Dollar erreichen und überschreiten wird - und belohnt dafür Investoren, die den BTCBULL-Token halten. Denn jedes Mal, wenn der BTC-Preis die Marken von 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar überschreitet, werden Bitcoin-Airdrops an die eigene Community verteilt.

Außerdem werden nach dem offiziellen Coin Launch von BTC Bull immer dann 1 Million BTCBULL Coins verbrannt, wenn das Allzeithoch erneut 25.000 US-Dollar an Höhe gewonnen hat. Dies sorgt für eine künstliche Verknappung am Markt, was wiederum den Preis der BTCBULL-Token in die Höhe treiben kann.

Erfahre jetzt alles zum BTC Bull Projekt!

Aktuell befindet sich das Meme-Coin-Projekt mit Bitcoin-Bezug noch in der Vorverkaufsphase und konnte bereits wenige Wochen nach dem Presale-Start fast 3 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln. Dabei wird der Token derzeit zu einem fixen Preis von 0,002385 US-Dollar angeboten.

Wer jetzt in den BTCBULL-Token investiert, kann diesen zudem direkt anlegen: Ein erstes Presale-Staking-Programm ist bereits aktiv und bietet zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 146 Prozent. So kann ein erstes passives Einkommen geschaffen werden, bevor der Meme-Coin überhaupt am volatilen Krypto-Markt gehandelt werden kann.

Investiere hier in den BTCBULL Coin!

