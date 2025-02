Berlin (ots) -Camunda (https://camunda.com/de/), das führende Unternehmen in der Prozessorchestrierung und Automatisierung, hat die Gewinner der Camunda Connect 2025 Partner Awards bekannt gegeben. Die Auszeichnungen wurden im Rahmen des fünften jährlichen Camunda Connect Partner Kick-Offs verliehen und würdigen Partnerunternehmen, die mit Camunda-Lösungen einen bedeutenden Beitrag zur digitalen Transformation ihrer Kunden leisten und die Einführung von Prozessorchestrierung und Automatisierung beschleunigen.Die diesjährigen Gewinner sind:Partner des Jahres für Prozessorchestrierung und Automatisierung: EY (https://www.ey.com/de_de) wurde als herausragender Partner ausgezeichnet, der in verschiedenen Bereichen wie Lösungsentwicklung, Innovation, Kundennutzen und Vertriebserfolg höchste Maßstäbe setzt."Wir sind stolz darauf, mit Camunda zusammenzuarbeiten, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Ziele im Bereich Prozessorchestrierung und Automatisierung zu erreichen", sagte Lars Tandrup (https://www.linkedin.com/in/lars-c-tandrup-26791/), Partner/Principal bei EY. "In stark regulierten Branchen wie dem Finanzsektor ist die Einhaltung regulatorischer Anforderungen ein zentraler Treiber für Automatisierung und Prozessorchestrierung. Unsere bewährte Expertise in Kombination mit den innovativen Plattformfunktionen von Camunda ermöglicht es Unternehmen, neueste Technologien wie KI in ihre Automatisierungsstrategie zu integrieren und gleichzeitig die sich ständig weiterentwickelnden Compliance-Vorgaben einzuhalten."Globaler Partner des Jahres & Solution Accelerator des Jahres: Cognizant (https://www.cognizant.com/de/de) wurde als globaler Partner des Jahres für außergewöhnliches Wachstum und herausragenden Kundenservice weltweit ausgezeichnet. Zudem erhielt das Unternehmen die Auszeichnung Solution Accelerator des Jahres für die Entwicklung von Geschäftslösungen (https://camunda.com/de/platform/modeler/connectors/) im Camunda Marketplace (https://marketplace.camunda.com/en-US/home), die Unternehmen dabei unterstützen, schneller Mehrwert zu erzielen.Regionale Partner des Jahres: Die folgenden Partner wurden für ihre herausragenden Leistungen und ihr starkes Wachstum in ihren jeweiligen Regionen ausgezeichnet:Amerika: Capital BPM (https://capbpm.com/), für ihre führende Rolle bei regionalen Schulungen, Zertifizierungen, Implementierungen bei Kunden und Lösungen im Camunda Marketplace.APAC: Nodero (https://www.nodero.com/), für die beschleunigte Wertschöpfung für Top-Kunden sowie seine Thought-Leadership-Beiträge auf wichtigen Branchenveranstaltungen.EMEA: BP3 Global (https://www.bp-3.com/de/), für seine Spitzenleistungen in Vertrieb, Schulungen, Zertifizierungen sowie im Marketing und Thought Leadership in der Region.Innovationspartner des Jahres: Amazon Web Services (AWS) (https://aws.amazon.com/de/?nc1=h_ls) wurde für Innovationen ausgezeichnet, die den Kundennutzen steigern und die Camunda-Plattform erweitern. AWS hat mehrere Technologien integriert, darunter KI-Lösungen, um die Einführung von Prozessautomatisierung und -orchestrierung weiter zu beschleunigen.Reseller des Jahres: NTConsult (https://ntconsultcorp.com/) wurde als Reseller des Jahres ausgezeichnet und für sein außergewöhnliches Wachstum im Kundenbereich gewürdigt. Das Unternehmen überzeugte durch umfangreiche Kundenschulungen, Co-Marketing-Events und mehr."Die Partner von Camunda übertreffen weiterhin alle Erwartungen als Innovationsführer und Wachstumstreiber", sagte Christiana Christenson (https://www.linkedin.com/in/christiana-christenson-73a8a1/), Global Vice President, Partners, bei Camunda. "Durch wertvolle Einblicke und Ressourcen ermöglichen sie es Kunden, Prozessorchestrierung anzuwenden, Automatisierung voranzutreiben und die digitale Transformation erfolgreich umzusetzen. Wir sind stolz darauf, mit solchen Vordenkern zusammenzuarbeiten, und gratulieren den Gewinnern der Camunda Connect 2025 Partner Awards zu ihren herausragenden Erfolgen."Über CamundaCamunda ermöglicht es Unternehmen, ihre Prozesse über Menschen, Systeme und Geräte hinweg zu orchestrieren und zu automatisieren. So lassen sich Komplexität bewältigen, Effizienz steigern und auch KI vollständig operationalisieren. Camundas führende Orchestrierungs- und Automatisierungsplattform wurde gleichermaßen für Fach- und IT-Abteilungen entwickelt. Sie führt jeden Prozess mit der nötigen Geschwindigkeit und Skalierbarkeit aus, um wettbewerbsfähig zu bleiben - und das ohne Kompromisse bei Sicherheit, Governance oder Innovation. Über 700 Unternehmen aller Branchen, darunter Atlassian, ING und Vodafone, vertrauen zur Orchestrierung, Automatisierung und Optimierung ihrer geschäftskritischen Prozesse auf Camunda, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen. 