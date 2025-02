Hamburg (www.anleihencheck.de) - Am 6. März 2025 findet die nächste geldpolitische Sitzung des EZB-Rats statt, bei der eine erneute Leitzinssenkung sehr wahrscheinlich ist, so Dr. Cyrus de la Rubia und Nils Müller, Analysten bei der Hamburg Commercial Bank.Diese Einschätzung basiere auf der systematischen Analyse der Kommunikation der EZB-Ratsmitglieder. Etwa 95% der Mitglieder hätten in ihren letzten Reden und Interviews mehr oder weniger dezidiert eine weitere Lockerung der gelpolitischen Restriktion signalisiert. Einige Ratsmitglieder hätten aber angedeutet, dass man bald die Diskussion über eine Zinspause starten könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...