Die Absatzzahlen von Tesla sind zuletzt regelrecht eingebrochen, haben sich in Deutschland im Januar sogar mehr als halbiert. CEO Elon Musk scheint das aber nicht allzu sehr zu beunruhigen. Gegenüber Investoren versprach Musk immer wieder, dass die Zukunft in selbstfahrenden Autos liege und das im letzten Jahr vorgestellte Cybercab soll so die Wenige bringen. Es kommen aber neue Zweifel an diesem Narrativ auf.Anzeige:Wie im "Handelsblatt" zu lesen ist, hat Tesla (US88160R1014) wohl die Genehmigung für einen Fahrdienst in Kalifornien beantragt. ...

