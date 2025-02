© Foto: Bildagentur-online/Ohde - picture alliance

Bitcoin fällt unter die 80.000-Marke, Wolfe-Analyst Harvey warnt vor weiteren Rücksetzern, Michael Saylor setzt weiter auf Erholung - wie tief geht es noch? Bitcoin hat in dieser Woche deutlich an Wert verloren und ist erstmals seit Monaten unter die psychologisch wichtige Marke von 80.000 US-Dollar gefallen. Laut Analysten von Wolfe Research könnte die Korrektur noch weitergehen - doch langfristig bleibt die Hoffnung auf eine Erholung bestehen. Auch Michael Saylor (CEO von Strategy) betont es heute in seinem X Post: "Verkaufe eine Niere, wenn du musst, aber behalte die Bitcoins" Massiver Rücksetzer nach Rekordhoch Die führende Kryptowährung notiert derzeit bei 78.800 US-Dollar, was einem …