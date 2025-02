Neuer Dienst mit extrem geringer Latenz verbindet Krypto-Exchange-Clouds in Tokio mit denen in London und Dublin

McKay Brothers International hat die Verbindung mit der geringsten Latenz zwischen den wichtigsten Krypto-Handelszentren in Tokio und denen in London und Dublin eingeführt. Der neue Dienst erreicht eine Latenz von unter 132 ms (hin und zurück) zwischen Tokio und London. Der Tokio-London-Dublin-Service von McKay verbindet Händler, die bei AWS in Tokio gehostet werden, mit denen, die bei Equinix LD4 in London oder AWS in Dublin handeln. Die neueste Route von McKay ergänzt seine bestehende Krypto-Konnektivität mit extrem geringer Latenz von Tokio nach Hongkong, Singapur, Chicago und Ashburn.

"Der Kryptohandel erfordert zunehmend kurze Latenzzeiten", sagte Francois Tyc, Managing Director von MBI. "Wir freuen uns, unsere langjährige Führungsrolle im Bereich der Konnektivität mit extrem niedriger Latenz für das traditionelle Finanzwesen zu nutzen, um den schnell wachsenden Krypto-Markt mit niedriger Latenz zu bedienen."

McKay nutzte zuvor die bestehende Infrastruktur, die für die traditionelle Finanzkonnektivität aufgebaut wurde, um Krypto-Händler zu bedienen. Der neue Tokio-London-Dublin-Dienst ist die erste Infrastruktur des Unternehmens mit extrem niedriger Latenz, die gezielt für die Anforderungen von Krypto-Händlern entwickelt wurde.

Über McKay Brothers International

McKay Brothers International SA (MBI) ist der weltweit führende Anbieter von drahtloser Infrastruktur und Marktdatentechnologie mit extrem niedriger Latenzzeit. Das Unternehmen bedient die anspruchsvollsten und erfolgreichsten Handelsunternehmen, die auf den globalen Finanzmärkten aktiv sind; sowohl traditionelle Finanzunternehmen als auch digitale Händler. MBI hat sein erstes europäisches Netzwerk 2014 in Betrieb genommen und sein erstes asiatisches Netzwerk 2016. Die Dienstleistungen des Unternehmens sind stetig gewachsen und erstrecken sich auf wichtige Finanzzentren in Europa und Asien. Die meisten MBI-Dienste bieten die niedrigste auf dem Markt verfügbare Latenz. Wichtig ist, dass allen Kunden die beste Latenz für jeden Dienst auf gleicher Basis angeboten wird. Erfahren Sie mehr unter www.mckay-brothers.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250226702852/de/

Contacts:

Medienkontakt: contact@mckay-brothers.com