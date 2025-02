In Nürnberg hat in den vergangenen Tagen die Enforce Tac, die wichtigste Rüstungsmesse in Deutschland, stattgefunden. Das Interesse war groß, die Zahl der Besucher ist um 58 Prozent angestiegen. Insgesamt waren 19.000 Fachbesucher vor Ort. Konnten sie früher in drei Hallen Neuheiten sehen, waren in diesem Jahr fünf Hallen notwendig. ...

