ETF Analyse der Woche | Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Strategie des ETF Fonds

Der Fonds, bietet Zugang zu den größten und den liquidesten Aktien aus den Schwellenländern weltweit. Der ETF bildet den MSCI Emerging Markets Index nach. Ziel ist es, die Entwicklung des MSCI Emerging Markets Index in steigenden und in fallenden Märkten möglichst genau nachzubilden.

- WKN: A2ATYY - ISIN: LU1437017350 - Kürzel: AEME

ETF Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Im Wochenchart zeigt sich, dass der Anteilsschein bereits 2020 im Bereich der 70 EUR notierte, dann aber nachgegeben hat. Es ging bis Ende 2022 sukzessive abwärts. Erst im Bereich der 53 EUR-Marke gelang es eine Stabilisierung abzubilden. Es folgte aber keine Erholung, sondern eine ausgeprägte Seitwärtsphase. Das Papier konnte sich erst Ende Januar 2024 nach Norden schieben und eine belastbare Aufwärtsentwicklung abbilden. Es ging zunächst wieder in den Bereich der 70 EUR und nach einem deutlicheren Rücksetzer an die 62 EUR wieder aufwärts, zurück in den Bereich der 70 EUR-Marke.

Im Wochenchart ist erkennbar, das sich das Papier 2023 im Bereich der SMA20 (aktuell bei 68,72 EUR) - SMA50 (aktuell bei 66,41 EUR) festsetzen konnte. Es ging nachfolgend über die SMA200 (aktuell bei 62,50 EUR), die nach dem Überwinden ein guter Support gewesen ist. Es ging mehrmals an diese Durchschnittslinie, die jeweils gut gehalten hat. Die Rücksetzer im Dezember letzten Jahres konnten sich ebenfalls an dieser Linie stabilisieren und wieder erholen. Im Januar ging es an der SMA20 entlang aufwärts. Das Papier hat es in den letzten beiden Handelswochen geschafft, sich etwas nach Norden abzusetzen...

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 69 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.