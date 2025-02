© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E

Die Märkte im Asien-Pazifik-Raum zeigten sich am Freitag rückläufig. Weltweit kam zu einem Ausverkauf bei Nvidia und anderen Technologieaktien, ausgelöst durch wachsende Befürchtungen eines Handelskriegs.US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag bestätigt, dass seine vorgeschlagenen Zölle von 25 Prozent auf Mexiko und Kanada am 4. März in Kraft treten werden, zusammen mit einer zusätzlichen Abgabe von 10 Prozent auf chinesische Importe. Zusätzlich drohte er der EU mit 25 Prozent auf ihre Einfuhren in die USA. Nikkei fällt, Yen steigt Der Nikkei-Index in Japan fiel am Freitag um 2,9 Prozent auf etwa 37.300 Punkte und erreichte damit den niedrigsten Stand seit fünf Monaten. Der japanische …